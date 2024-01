Sanremo 2024, alcuni ex ballerini di Amici nel corpo di ballo: ecco di chi parliamo!

Gossip TV

Mentre manca sempre meno al prossimo Festival di Sanremo2024, emergono i nomi di alcuni ex ballerini di Amici che fanno parte del corpo di ballo della kermesse!

Fervono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo 2024, in programma su Rai1 dal 6 al 10 febbraio 2024! E, tra i concorrenti che si esibiranno sul palco dell'Ariston ci saranno diversi ex allievi del talent di Amici di Maria De Filippi. Ma, non solo: anche nel corpo di ballo figurano diversi ballerini del programma Mediaset.

Sanremo 2024, ex ballerini di Amici nel corpo di ballo: ecco di chi parliamo!

In attesa di vedere i cantanti in gara esibirsi sul palco dell'Ariston, spuntano i dettagli su ospiti e sorprese che Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse canora, ha in serbo per il pubblico di Rai1. E, tra le ultime indiscrezioni sono saltati fuori anche i nomi di alcuni ex ballerini di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale5. Dal programma di De Filippi sono nati diversi cantanti che prenderanno parte come Big al Festival di Sanremo.

Tra questi, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Angelina Mango, Annalisa e i The Kolors, un numero che ha generato non poche polemiche, a cui però Amadeus ha risposto in maniera chiara e concisa:

"Non ho preclusioni, se qualcosa mi piace, che venga da Amici, X Factor o altri talent, non trovo giusto escludere un artista a priori solo perché non viene da programmi Rai. Se ci sono trasmissioni che forniscono talenti, le guardo. Sono sempre alla ricerca, ho molta curiosità per tutto"

Tuttavia, non solo tra i cantanti in gara, ma anche tra i membri del corpo di ballo ci saranno alcuni ex ballerini di Amici: sul palco di Sanremo 2024 ci saranno Andreas Muller (ex professionista del talent e compagno di Veronica Peparini), Gianmarco Petrelli (allievo dell'ultima edizione di Amici), John Erik Dela Cruz, Gianluca Lanzillota e Arianna Forte. Come svela Novella2000 sembra che i 5 ex allievi facciano parte del corpo di ballo di Alessandra Amoroso.