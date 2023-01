Sanremo 2023, una super ospite italo-francese in arrivo al Festival?

Gossip TV

Per il prossimo Festival di Sanremo 2023, Amadeus potrebbe essersi aggiudicato un nuovo super ospite: si tratterebbe di una celebre attrice e cantante italo-francese. Vediamo insieme di chi si tratta.

Il Festival di Sanremo 2023 è sempre più vicino e fioccano le notizie sui super ospiti attesi nelle 5 serate che Amadeus condurrà dal 7 al 11 febbraio 2023. In particolare, sembra che il conduttore e direttore artistico si sia aggiudicato una famosa attrice e cantante italo-francese, di chi si tratterà?

Festival di Sanremo 2023, chi è la nuova super ospite portata da Amadeus?

Sembra oramai certo che Amadeus potrebbe aver convinto una certa attrice a tornare dopo più di un decennio dalla sua ospitata al Festival di Sanremo. Le ultime indiscrezioni, infatti, parlano di Carla Bruni, l'ex Premiere Dame di Francia. La notizia è stata riportata in anteprima da Adnkronos, l'agenzia di stampa.

L'ultima sua comparsa al teatro dell'Ariston risale a oltre 10 anni fa e, in quell'occasione, Carla Bruni approfittò della sua presenza alla kermesse canora per presentare il suo album.

E, sembra che a ulteriore conferma della news, qualche giorno fa sotto una foto che Gianni Morandi ha pubblicato, chiedendo ai followers se fossero pronti per il ritorno di Sanremo, tra i commenti sia apparsa anche Carla Bruni che ha commentato con un "Prontissima!" che non lascia adito a dubbi.

Come sempre, le settimane prima del Festival si accendono di gossip e polemiche: l'ultima riguarda il cachet di Chiara Ferragni dato in beneficenza, ma non sono passati inosservati nemmeno i battibecchi tra Francesca Fagnani e Luisella Costamagna. E fino alla serata di apertura, chissà ancora cosa ci aspetta...