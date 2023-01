Sanremo 2023, le parole di Francesca Fagnani provocano la reazione piccata di una collega. Di chi si tratta?

Gossip TV

L'intervista rilasciata da Francesca Fagnani a Il Messaggero ha provocato non poche reazioni e ha colpito soprattutto una frase detta dalla conduttrice di Belve. A rispondere in maniera piccata è stata una collega della giornalista. Vediamo cos'è successo.

La lunga intervista rilasciata da Francesca Fagnani al quotidiano Il Messaggero ha portato un risvolto inaspettato: in particolare, quando la nuova co-conduttrice di una delle serate del Festival di Sanremo 2023 ha rivelato cosa pensa di un certo programma di Rai1 ha scatenato il commento piccato di una collega.

Sanremo 2023, il commento di Francesca Fagnani su Ballando con le Stelle scatena Luisella Costamagna

Dopo aver raccontato gli inizi della sua carriera giornalistica, evitando di parlare della vita privata, la giornalista ha raccontato cosa pensa del gesto della collega Chiara Ferragni che ha donato in beneficenza il suo cachet per la kermesse canora e alla domanda se parteciperebbe mai a un programma come Ballando con le Stelle ha risposto con un:

"No, anche se mi paice. Sono una giornalista e certe scelte toglierebbero forza a quello che mi piace fare. Luisella Costamagna ha partecipato è vero, ma lei non faceva inchieste, conduceva in studio."

Peccato che questa risposta non sia stata molto gradita dalla vincitrice di Ballando con le Stelle di quest'anno, che ha subito tuonato su Twitter:

"Cara Francesca Fagnani, come dovresti ben sapere, la conduzione in studio è giornalismo (e le inchieste le ho fatte eccome). Comunque, ti assicuro che, se la sostanza c'è, non è certo Ballando a indebolirla #perlaprecisione."

Ovviamente, non si è fatta attendere la controbattuta di Francesca Fagnani:

"Hai fatto bene a partecipare a Ballando, che seguo con piacere, ognuno sceglie quello che ritiene giusto per sé. Nessuno mette in dubbio le tue oggettive qualità professionali e giornalistiche."

A questo punto, Luisella Costamagna non si è trattenuta e ha chiuso la discussione con un secco: "Grazie, questa sarebbe stata la risposta perfetta per l'intervista." Francesca Fagnani non ha risposto direttamente, ma ha messo like a un commento che esprimeva il suo pensiero e che ribadiva che questa risposta in realtà non sarebbe stata adeguate, visto che la domanda rivolta alla conduttrice di Belve era un'altra.