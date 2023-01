Sanremo 2023, ecco i primi nomi (bomba) tra Elisa e Eros Ramazzotti

Gossip TV

I duetti del Festival di Sanremo 2023 nella serata dedicata alle cover, ecco i primi nomi.

La 73° edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte e la gara canora della kermesse andrà in scena sul palco dell'Ariston a partire da martedì 7 febbraio prossimo in prima serata in diretta su Rai Uno e in Eurovisione.

Sanremo 2023, i duetti dei big: Giorgia con Elisa, Ultimo con Eros Ramazzotti e Lazza con Emma

La serata cover che impegnerà i 28 cantanti in gara accompagnati da uno o più ospiti si svolgerà nel corso della quarta serata, venerdì 10 febbraio e celebrerà la musica degli anni ‘60, ‘70, ‘80, ‘90 e 2000.

Il portale di Davide Maggio ha annunciato in anteprima alcuni duetti dei big

"Partiamo da una delle coppie più attese all’Ariston: Paola & Chiara. DavideMaggio è in grado di anticipare in anteprima che le sorelle Iezzi, in gara a Sanremo dopo 18 anni, nella serata dei duetti verranno affiancate da Merk & Kremont, duo di dj e produttori di successi internazionali (come Hands Up) formato da Federico Mercuri e Giordano Cremona (figlio del comico e illusionista Raul Cremona). Ma il duetto dei duetti, almeno sulla carta, sarà Giorgia con Elisa. Vi abbiamo anticipato, inoltre, anche Ultimo con Eros Ramazzotti e Lazza con Emma (in compagnia di una violinista)."

Il Giornale anticipa altri duetti, a cominciare da quello di J-Ax: al Festival con gli Articolo 31, dovrebbe cantare con il ritrovato amico Fedez. Gruppo con gruppo è invece la scelta dei Modà, sul palco con Le Vibrazioni. I ritorni illustri, per diverse ragioni, portano i nomi di Edoardo Bennato (con Leo Gassmann) e Lorella Cuccarini (con Olly). I debuttanti reduci dai talent, LDA e gIANMARIA, duetteranno – rispettivamente – con Alex Britti e Manuel Agnelli.

