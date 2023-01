Sanremo 2023, Chiara Francini svela i retroscena del suo debutto al Festival

Gossip TV

Chiara Francini sarà tra le co-conduttrici di questa edizione del Festival di Sanremo. Nel corso di un'intervista ha raccontato come ha ricevuto la proposta di far parte del parterre femminile che affiancherà Amadeus. Ecco cosa ha rivelato.

Sanremo 2023, Chiara Francini sulla proposta di Amadeus: "Correvo in bagno ogni volta che mi chiamava"

In un'intervista al settimanale Visto, l'attrice Chiara Francini ha raccontato che la proposta di Amadeus di lavorare insieme alla conduzione del Festival è arrivata attraverso...un vocale di whatsapp! L'attrice ha rivelato di aver ricevuto un messaggio da un numero sconosciuto, che si firmava Amadeus a cui è seguito un vocale con l'inconfondibile voce del conduttore dei I Soliti Ignoti:

"Mi è arrivato questo messaggio da un numero sconosciuto che si firmava Amadeus, seguito da un vocale in cui era chiaro che era la sua voce. Non l'ho detto a nessuno che era lui, nemmeno al mio fidanzato. Quando mi chiamava Amadeus correvo in bagno, dicendo di dovermi lavare le mani!"

Questo per lei è il primo Festival e si tratta, ovviamente, non solo di una grande occasione lavorativa, ma anche della realizzazione di un sogno che aveva fin da ragazzina ed è per questo - e per un po' di scaramanzia - che non ha rivelato a nessuno della proposta di Amadeus finché non è stato reso tutto ufficiale. Francini affiancherà Chiara Ferragni, la cui decisione di devolvere il cachet in beneficenza ha suscitato molto scalpore, Francesca Fagnani e Paola Egonu.