Sanremo 2023, Chiara Ferragni e kit di sopravvivenza regalato dagli amici

Gossip TV

Chiara Ferragni è alla sua prima esperienza come co-conduttrice di un importante evento come il Festival di Sanremo e per aiutarla gli amici le hanno regalato un kit di sopravvivenza. Vediamo insieme cosa contiene!

Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo è ufficialmente iniziato: manca meno di una settimana e, ormai, Amadeus ha messo ben in chiaro cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima e quarta edizione della kermesse canora sotto la sua direzione e conduzione. Uno spettacolo che terrà incollato il pubblico di Rai 1 da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio, nell'attesa di scoprire i vincitori e tutte le novità portate in campo. Ma come si staranno preparando le co-conduttrici di Amadeus? Quest'anno il suo parterre è tutto al femminile e comprende nomi importanti, tra cui l'influencer più nota al mondo: Chiara Ferragni.

Sanremo 2023, come sopravvivere al Festival? Ce lo racconta Chiara Ferragni con il kit di sopravvivenza che gli amici le hanno regalato

Essendo alla sua prima esperienza come co-conduttrice di uno degli eventi televisivi più seguiti in Italia, Chiara Ferragni potrebbe essere, giustamente, in preda all'ansia. Dopotutto, l'influencer ha sempre rifiutato ruoli di conduzione nel mondo televisivo, preferendo mantenere un basso profilo e concentrandosi sul mondo social, di cui è regina indiscussa. E, dato che questa nuova esperienza potrebbe metterla a dura prova, i suoi amici le hanno preparato un kit di sopravvivenza al Festival di Sanremo.

Sanremo 2023, annunciati gli ospiti internazionali Leggi anche

Per aiutarla a superare l'ansia, i suoi amici le hanno preparato una cena a sorpresa e nel corso di questa serata le hanno fatto dono di un kit per poter sopravvivere all'ansia pre-Sanremo. L'influencer ha mostrato sui social il geniale e dolce regalo dei suoi amici, tra i quali ci sono la sorella Valentina Ferragni, il suo storico amico e make-up artist di fiducia Manuele Mameli, la sua nail artist Isabella Franchi e l'amica Veronica Ferraro. Nel corso di questa cena da loro organizzata, come ha riportato Fanpage, il gruppo ha mostrato al'influencer tutto l'affetto e il sostegno attraverso questo dono.

Non sappiamo cosa contenga la pochette con il kit, ma Chiara Ferragni ne ha svelato qualche segreto, come le tazze a tema e uno specchietto con una frase motivazionale. Insomma, un concentrato di ottimismo e coraggio, per permetterle di brillare sul palco, come merita.