Sanremo 2023: annunciati gli ospiti internazionali della finale

Gossip TV

L'annuncio del direttore artistico e conduttore Amadeus ha annunciato al Tg1 i super ospiti che esibiranno sul palco di Sanremo sabato 11 febbraio.

Martedì 7 febbraio prossimo aprirà i battenti la 73°esima edizione del Festival di Sanremo. Alla conduzione ritroveremo Amadeus, affiancato da Gianni Morandi e diverse co-conduttrici: Chiara Ferragni, Paola Egonu, Francesca Fagnani e Chiara Francini.

Il direttore artistico e conduttore Amadeus ha annunciato al Tg1 i super ospiti che esibiranno sul palco di Sanremo nel corso della serata di sabato 11 febbraio, data della finale del Festival.

"Sono molto felice di poter fare questo annuncio perché sono un grande fan di questo gruppo, non avrei mai pensato di conoscerlo personalmente. Ho trasmesso per tanti anni in radio i loro successi e finalmente potrò averli sul palco" ha dichiarato Amadeus annunciando la band inglese dei Depeche Mode.

Un grande ritorno quello di Depeche Mode che sono stati ospiti già tre volte a Sanremo: la prima volta nel 1986 nei giorni in cui pubblicavano Stripped, poi nel 1989 con Everything Counts e infine nel 1990 con Enjoy the silence.

Scopri le ultime news sul Festival di Sanremo.