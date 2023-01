Sanremo 2023, Anna Oxa e la fake news sulla multa: ecco tutta la verità

Gossip TV

Lo staff di Anna Oxa ha diffuso un comunicato nel quale lamentava la fake news sulla multa attribuita alla cantante. Ecco cosa è successo.

Il Festival di Sanremo è ormai alle porte e già si sono diffuse le prime fake news: l'ultima di queste riguarda la multa che Anna Oxa avrebbe preso per un'irregolarità nel parcheggiare sulle strisce blu a pagamento. La notizia è stata diffusa dal sito Sanremo News, scatenando però la rabbia della diretta interessata e del suo ufficio stampa, che ha rilasciato un comunicato.

Sanremo 2023, Anna Oxa e la bufala sulla multa

Secondo la fake news la cantante sarebbe stata multata per aver parcheggiato sulle strisce blu senza aver però pagato il corrispettivo dovuto. Una notizia che ha fatto il giro dei quotidiani e che si è poi rivelata falsa. L'ufficio stampa di Anna Oxa avrebbe perciò deciso di rilasciare un comunicato con il quale chiarire la situazione:

"Oxarte informa, a tutela dei diritti umani e della persona. Molti di voi non hanno creduto alla bufala autorizzata dalla redazione diretta dalla signora Barbara Pasqua. Per non parlare della figura che sta facendo fare alla città dei fiori. Il fotografo ha costruito una storia per guadagnare qualche soldino a discapito dei diritti umani e della dignità della persona, ledendo l'onore e la reputazione di una grande artista. Anna Oxa non è stata multata, non ha mai incontrato i vigili urbani, non ha ricevuto nessuna notifica."

Anna Oxa non ha per nulla gradito le insinuazioni sul suo conto e ha accusato il sito di aver inventato tutto per ottenere dei guadagni. Inoltre, la stessa proprietaria dell'auto multata si è fatta avanti per chiarire la situazione e ha pubblicamente accusato il sito di diffamazione:

"Siete invitati a scusarvi con la signora Oxa o sarà costretta a sporgere querela insieme anche alla società Oxarte per danno alla reputazione e all'onore della persona."

La replica del sito è stata di non aver mai accusato pubblicamente l'artista di essere stata sanzionata, ma solo l'auto in cui si trovava, Ma l'ufficio stampa ha ulteriormente chiarito gli avvenimenti di quel giorno, affermando che le autorità competenti sono state già contattate per chiarire ogni cosa.