Sanremo 2023: Amadeus svela un altro super ospite, volto amatissimo delle Fiction di Rai 1

Tv Blog ha annunciato la presenza di una nota attrice tra gli ospiti della 73esima edizione del Festival di Sanremo, al via a partire da martedì 7 febbraio prossimo. Amadeus accoglierà sul palco dell'Ariston, Elena Sofia Ricci.

L’attrice, dopo l'addio alla fortunatissima serie Che Dio Ci Aiuti, presenterà Fiori sopra l’inferno, la serie tv in tre serate che andrà in onda su Rai1 a partire da lunedì 13 febbraio. Co-prodotta da Publispei di Verdiana Bixio e diretta da Carlo Carlei, nel cast di Fiori sopra l’inferno, anche Gianluca Gobbi e Giuseppe Spata.

Tra i (grandi) assenti alla kermesse canora, Beppe Vessicchio che non dirigerà nessuno dei 28 artisti in gara. ADd annunciarlo è stato lo stesso Vessicchio in un’intervista a Luca Dondoni de La Stampa:

“Non ci sarò, dichiaro ufficialmente che non ho nessuna direzione per nessuno degli artisti in gara né nei giovani, né nei Big. L’anno corso ho compiuto ventisei presenze come direttore e posso fare delle pause“. Non frequento più il mondo della produzione discografica e non è capitato. L’anno scorso ero con le Vibrazioni anche perché con Francesco Sarcina c’è un legame di lunga data, così come il feeling e la stima che ho con Elio e le Storie tese, ma no, quest’anno non è capitato“.

