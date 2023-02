Sanremo 2023, LDA: "Evito di farmi delle aspettative, Maria De Filippi mi ha fatto i complimenti"

Gossip TV

Tutte le emozioni del cantante LDA prima del debutto sanremese.

L'attesa è finalmente finita! Stasera, martedì 7 febbraio 2023, andrà in onda la prima serata del Festival di Sanremo. Tra gli artisti in gara che calcheranno il famoso palco dell’Ariston anche l'ex allievo di Amici, LDA, che canterà Se poi domani e duetterà con Alex Britti in Oggi sono io nella serata delle cover.

LDA: da Amici al Festival di Sanremo

A poche ore dal suo debutto al Festival di Sanremo, LDA ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha rivelato tutte le sue emozioni. Il giovane cantante ed ex allievo della ventunesima edizione di Amici ha parlato del brano che presenterà sul palco dell'Ariston e quali sono le sue aspettative:

Evito di farmi delle aspettative anche perché temo sempre di restarci male. Mi sto rilassando e sono molto concentrato [...] E’ una canzone d’amore autobiografica. Ho sentito il bisogno di scriverla una notte e il giorno dopo sono andato in studio e ho scritto di getto la linea melodica. In amore ad oggi ho trovato la mia direzione. [...] Sono tanto piccolo e non mi sembra vero di poter gareggiare con artisti che sento sotto la doccia o mentre sono in macchina. Tante persone mi hanno detto che mi merito di essere su quel palco e mi fido.

Nella serata delle cover LDA duetterà con Alex Britti. Una scelta che ha sorpreso i numerosissimi fan del cantante, che speravano di vederlo a Sanremo insieme ad Aka7even:

Penso che sia Alex che Aka siano due artisti incredibili. Volevo portare però una canzone che ha fatto davvero la storia della musica italiana. Oggi sono io è un capolavoro assoluto e per me è un onore portarla sul palco. Io e Aka siamo tanto amici, ci conosciamo da quattro anni e ci vogliamo tanto bene. Per me essere a Sanremo è già una vittoria.

Leggi anche I cantanti della prima e della seconda serata di Sanremo 2023

Luca D'Alessio ha poi rivelato come è cambiata la sua vita dopo la partecipazione ad Amici:

Quando sono uscito da Amici la mia popolarità è esplosa. Sono stato per nove mesi in televisione e non è stato uno scherzo. Alcuni fan sono venuti a citofonare quando non ero presente in casa e mia mamma si spaventava. Ora la situazione è migliorata. Ho un rapporto così bello con i miei fan che io sono un loro amico e non un cantante. Io sono poi sempre disponibile con tutti. Maria mi ha fatto i complimenti e io l’ho ringraziata. E’ per me una seconda mamma. La stessa cosa vale per Rudy Zerbi.

Scopri le ultime news sul Festival di Sanremo.