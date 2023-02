Sanremo 2023, Adriana Volpe contro Blanco: "Entrato da vincitore ed è uscito inqualificabile"

Gossip TV

Adriana Volpe durissima contro l'artista vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, che si è reso protagonista di un discussa performance durante la prima serata della kermesse canora.

Adriana Volpe, nel talk show di Rai2 Bella Ma’ condotto da Pierluigi Diaco, si è espressa in maniera durissima sull'esibizione di Blanco e la sua distruzione del palco nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2023.

La conduttrice ha anche parlato delle successive scuse dell'artista che su Instagram ha condiviso una lettera che sembrasse voler giustificare un gesto che per lei, non è giustificabile in alcun modo. Ecco le parole della Volpe nel programma di Diaco.

“Dico che è stata una serata emozionante dove ci siamo sentiti tutti uniti - ha dichiarato Adriana Volpe come riportato da Biccy - Poi vedere il Presidente Mattarella è stato bello. Credo che tutti abbiamo cantato da casa quell’inno. Una pagina della storia italiana. Credo che meglio di così non si potesse fare. Blanco? Lui è entrato da vincitore ed è uscito inqualificabile. Nemmeno l’atleta che si ritira, proprio inqualificabile. Entrato con gli applausi e uscito con i fischi. Ma perché un giovane si ritrova a distruggere? Perché un giovane si ritrova a distruggere quando un’ora prima ai telegiornali vediamo la distruzione di un terremoto. Oggi non si può proprio far passare questo messaggio."

"Poi ha fatto un errore quando Amadeus l’ha chiamato sul palco per chiedere il perché di quei gesti. Lui ha detto ‘io non sentivo’. La frase peggiore è quando ha detto ‘ho fatto così perché mi volevo divertire’. Distruggere non è divertimento e non può passare questo messaggio. Lo dico ai giovani: ‘noi non possiamo provare piacere nel vedere distruggere, dobbiamo provare piacere nel costruire’. Lui ha costruito una carriera pazzesca. Lui adesso deve rinascere dalle ceneri.""Noi abbiamo parlato delle sue scuse pubbliche. Ma se riguardiamo attentamente il suo post c’è qualcosa che stride. Quel finale dove lui dice ‘e rido, rido, rido, rido, rido’, a me sinceramente urta un po’. Perché non c’è proprio nulla da ridere. Se proprio la dobbiamo dirla tutta è questo che stride. Scusate, non voglio sembrare bacchettona. C’è una frase bella dove dice ‘Ariston sono caduto e piango’. Ma se andiamo sotto dice che ride, eh no! Perché finalmente è sé stesso?”