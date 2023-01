Sanremo 2023, Adriana Volpe confessa: "Io e uno dei big di Sanremo 'ci sentiamo'..."

Gossip TV

Ospite a BellaMa' di Pierluigi Diaco, la conduttrice Adriana Volpe ha rivelato che lei e uno dei big del prossimo Festival di Sanremo 2023 sono in contatto. Ma cosa avrà voluto dire? C'è forse un flirt in corso? Scopriamolo insieme.

Ospite da Piergluigi Diaco a BellaMa', la conduttrice Adriana Volpe, nel corso del momento dedicato al prossimo Festival di Sanremo 2023, ha rivelato un dettaglio importante che ha fatto subito scatenare il gossip.

Sanremo 2023, flirt in corso tra Adriana Volpe e uno dei big in gara?

Adriana Volpe, ospite insieme a Carlo Conti e Antonella Elia, ha rivelato che lei e uno dei 28 big in gara annunciati da Amadeus si starebbero "sentendo". Una confessione che ha subito incuriosito Diaco e il pubblico da casa: tra i due ci sarebbe una corrispondenza online e sarebbe iniziata grazie al cantante, il primo a farsi avanti.

Tuttavia, la conduttrice ci ha tenuto subito a specificare che non si tratta di un flirt o di un inizio di relazione, ma che i due si starebbero sentendo solo ed esclusivamente per parlare di Sanremo:

"A me piace moltissimo Tananai, ma il vero shock te lo do io. Lo sai chi mi sta scrivendo? Rosa Chemical. Sì, mi sta scrivendo. Insomma, ci messaggiamo...ma solo per parlare di Saremo. Non c'è "una cosa" in corso, è solo per su Sanremo che parliamo..."

Rosa Chemical è uno dei cantanti in gara di quest'anno, nome d'arte di Manuel Franco Rocati ed è un artista noto per il suo stile eclettico ed eccentrico. Al Festival sarà in gara con il brano Made in Italy e, a quanto pare, avrebbe questa amicizia online con la conduttrice Adriana Volpe. E chissà che da Saremo non si passi anche a parlare di altro...