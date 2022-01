Sanremo 2022, Sangiovanni rivela: "In Farfalle torno proprio a respirare"

Gossip TV

Sangiovanni si prepara a salire sul palco del Festival di Sanremo.

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Festival di Sanremo. Tra i cantanti in gara anche Sangiovanni che, intervistato da Vanity Fair, ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo l'esperienza ad Amici e parlato di Farfalle, il brano che presenterà sul palco dell'Ariston.

Sangiovanni: da Amici al Festival di Sanremo

Cresce l'attesa per Sanremo 2022. Tra i Big in gara anche Sangiovanni, che salirà sul palco dell'Ariston con il suo nuovo singolo Farfalle. Un brano in cui troveremo le difficoltà legate al Covid e la crisi nella quale il giovane cantante è caduto dopo l'esperienza ad Amici: "​È quello che ho iniziato a raccontare in Perso nel buio, il pezzo che ho cantato proprio con Madame. Il testo è abbastanza esplicito, parla del mio smarrimento di fronte a certi cambiamenti importanti, che mi hanno portato a non stare bene. In Farfalle torno proprio a respirare".

"Amici mi ha offerto una grande opportunità e io l’ho presa" ha spiegato Sangiovanni "È stato magico quello che mi è successo, però quando sei così esposto, oltre all’amore ti arriva anche l’odio, e io ne ho ricevuto tantissimo. Insulti di ogni genere sui social. Mi hanno anche minacciato di morte [...] I cambiamenti che ho vissuto mi hanno dato moltissimo, però mi hanno anche fatto sentire più fragile. Ho dovuto cercare un nuovo equilibrio".

Al Festival di Sanremo, Sangiovanni ritroverà anche Rkomi: "È assurdo che a febbraio saremo insieme nel cast di Sanremo. Due anni fa, poco prima che scoppiasse la pandemia, sono andato al concerto di Rkomi con una mia amica. Ci siamo messi in prima fila, dove c’era anche Gianmaria, che aveva allungato il braccio per dare il suo cellulare a Rkomi e fare una foto. Io ho fatto lo stesso, e ho ancora quella foto. Una volta a cena gliel’ho raccontato ed è stato assurdo [...] Il ricordo più intenso del Festival? La felicità di vedere Madame a piedi scalzi sul palco. Siccome conosco la sua storia, so che cantava per liberarsi. Ero emozionato per lei".

