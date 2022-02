Gossip TV

La prima grande polemica dopo la conclusone del Festival Di Sanremo, arriva dalla cantante veneta che attacca il conduttore e i vertici Rai.

A poche ore dalla conclusione del Festival di Sanremo 2022, è arrivata la prima vera polemica intorno alla kermesse canora che quest'anno ha ottenuto ascolti da record. Donatella Rettore, che ha partecipato con Ditonellapiaga classificandosi al sedicesimo posto, ha attaccato senza mezzi termini i vertici Rai e il conduttore e direttore artistico Amadeus.

Sanremo 2022, la rabbia di Donatella Rettore contro Amadeus e la Rai: "Figli e figliastri"

Intervistata dal quotidiano romano Il Messaggero, la cantante ha affermato che per Gianni Morandi ci sia stato un occhio di riguardo rispetto agli altri concorrenti in gara. L'argomento che è tornato in ballo, di cui si è parlato anche durante la conferenza stampa suscitando il disappunto del conduttore, è stata la serata dei duetti e delle relative cover. Morandi ha partecipato con Jovanotti eseguendo un medley dei loro brani composto da "Occhi di ragazza", "Un mondo d’amore", "Penso positivo" e "Ragazzo fortunato". Un medley apprezzatissimo con cui hanno trionfato nella serata delle cover.

"Figli e figliastri? Evidentemente sì. Io non sono un’istituzione come Morandi e Jovanotti”, ha dichiarato la Rettore, facendo presente che a lei non è stata data la possibilità di scegliere la cover. La cantante veneta ha eseguito il celebre brano di Caterina Caselli, "Nessuno mi può giudicare" ma, stando ha quanto riferito, desiderava interpretare altro. "Non c’è stato niente da fare. Mi hanno detto che era una canzone più divertente. Evidentemente Rai1 doveva promuovere il film su Caterina Caselli", ha affermato.

A proposito poi dell'errore di Morandi che prima del Festival ha pubblicato erroneamente il brano (per poi rimuovere tutto) vietando il regolamento della kermesse, la Rettore ha sottolineato: “Se io faccio un post su Facebook o Instagram me ne assumo la responsabilità e agisco di conseguenza. Non come quelli che prima mettono sui social un pezzo di canzone destinata a Sanremo e poi ‘oh, ho sbagliato, scusatemi, sono uno sbadato’ e cose così. Ma dai”.

Sanremo 2022, la replica di Amadeus alle dichiarazioni di Donatella Rettore

Oggi, nella conferenza stampa conclusiva di Sanremo, Amadeus ha voluto replicare alla polemica della Rettore, specificando che alla cantante non è stato detto alcun no:

“È vero che Rettore nella serata cover avrebbe voluto fare un medley dei suoi successi - ha dichiarato il conduttore -ma non è vero, come ha detto, che sia stato io a dirle ‘no’. Credo che Ditonellapiaga non fosse d’accordo perché voleva fare altre cose: il ‘no’ è partito dall’interno della coppia artistica. Sarei stato felicissimo, non ho mai precluso alcuna possibilità .Donatella Rettore è un’artista forte, di temperamento… ma quel che ha detto non corrisponde al vero“

