Sanremo 2022: i Måneskin super ospiti della prima serata, il video dell'annuncio

Amadeus ha annunciato la band super ospite che, francamente, non poteva mancare a questa edizione del Festival di Sanremo: i Måneskin.

Si è detto felice ed emozionato Amadeus nell'annunciare i super ospiti della prima serata del Festival di Sanremo. La presenza costante del direttore artistico al TG1 sta diventando la nuova serie imperdibile per i fan della manifestazione canora più popolare d'Italia. Quasi ogni sera Amadeus si affaccia sugli schermi del telegiornale e in, collegamento con il conduttore, fa un annuncio che registriamo mentalmente come il motivo per cui non perdere il Festival di Sanremo quest'anno, che si svolgerà dal 1° al 5 febbraio. Stavolta il nome che ha fatto tremare i televisori è stato Måneskin. La band italiana dall'immenso successo internazionale non poteva in effetti mancare sul palco dell'Ariston, anche per il trionfo dell'anno scorso con Zitti e Buoni non solo a Sanremo, ma anche all'Eurovision. Prima di Sanremo i Måneskin si esibiranno al celeberrimo show americano Saturday Night Live nella puntata che andrà in onda il 22 gennaio.

Sanremo 2022: Måneskin al Festival, l'annuncio di Amadeus con la band collegata da Los Angeles

Sul volto di Amadeus si legge tutta la soddisfazione di un lavoro portato avanti dietro le quinte e arrivato finalmente all'annuncio ufficiale. "La prima serata della 72ª edizione vede protagonisti assoluti i Måneskin" rivela al TG1 il conduttore poco prima che gli stessi membri della band, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio compaiano in video collegamento da Los Angeles. "Noi siamo prontissimi, non vediamo l'ora" dice Damiano. Qui sotto il video integrale del TG1.