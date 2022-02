Sanremo 2022, ex cantante di Amici commenta le esibizioni di Aka7even e Sangiovanni sul palco dell'Ariston

Gossip TV

Raffaele Renda commenta sui social le performance di Aka7even e Sangiovanni al Festival di Sanremo.

Sangiovanni e Aka7even hanno debuttato per la prima volta sul palco dell'Ariston nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022, condotto per il terzo anno consecutivo da Amadeus. A commentare le loro esibizioni ci ha pensato un loro collega ed ex allievo di Amici, Raffaele Renda.

Il gesto inaspettato di Raffaele Renda per Aka7even e Sangiovanni

Aka7even e Sangiovanni, i due giovani e amatissimi cantanti che vengono entrambi dalla scuola di Amici il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, hanno conquistato tutti con i loro brani sanremesi. Sangio ha portato sul palco del Festival di Sanremo 2022 "Farfalle", mentre Luca "Perfetta così".

A commentare le esibizioni di Sangiovanni e Aka7even a Sanremo 2022, ci ha pensato Raffaele, che ha partecipato insieme a loro alla ventesima edizione di Amici. Ricordiamo che durante il percorso nella scuola, Raffele e Aka7even si sono resi protagonisti di alcuni scontri per Martina Miliddi, che ha deciso di chiudere la sua relazione con l'allievo di Anna Pettinelli per amore del cantante calabrese.

Ma ormai quei screzi sembrano essere acqua passata visto il comportamento di Raffaele, che ha commentato l'esibizione di Aka7even con parole di stima e affetto. "Luca impeccabile come sempre, tanto maturo" ha scritto il cantante sui social con tanto di applausi. Per quanto riguarda invece Sangiovanni, Renda ha pubblicato la sua esibizione sul palco dell'Ariston con le immagini delle farfalle blu. Un chiaro riferimento al titolo della canzone di Sangio.

