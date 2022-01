Sanremo 2022, Amadeus rompe il silenzio sulla scelta delle Prime Donne del Festival

Gossip TV

Amadeus spiega perché è tornato al timone del Festival di Sanremo e cosa l'ha spinto a scegliere cinque prime donne così diverse tra loro.

Si accendono i riflettori sulla nuova edizione del Festival di Sanremo, la kermesse canora più attesa dell’anno. Al timone della conduzione ci sarà, ancora una volta, Amadeus che non nasconde la soddisfazione per il cast e le co-conduttrici che accompagneranno la sua avventura sul palco dell’Ariston. Ecco cosa ha rivelato il presentatore a pochi giorni dal debutto ufficiale.

Sanremo 2022, Amadeus rivela: “Ecco perché torno all’Ariston”

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo si prepara a debuttare in prima serata e l’attesa di fa sempre più pressante, così come la curiosità dei telespettatori e dei fan, che attendono con ansia la kermesse musicale più amata d’Italia. Amadeus torna a condurre il Festival, nonostante le iniziali titubanze che avevano fatto pensare ad un addio definitivo al palco dell’Ariston. “Ho iniziato con il Sanremo dell’assembramento e non volevo che l’ultimo fosse ricordato con i palloncini al posto del pubblico. E poi cantanti e discografici mi hanno dimostrato affetto, dicendo: ‘Speriamo che tu faccia un altro Festival’”, ha raccontato Amadeus in una lunga intervista concessa a Chi.

L’attenzione, oltre che per i cantanti che si daranno battaglia sul palco, è per le prime donne di questa nuova edizione ovvero Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Sabrina Ferilli e Maria Chiara Giannetta. Mentre si vocifera che Amadeus abbia un piano B eclatante, in caso di impossibilità nel presentarsi fisicamente all’Ariston, il presentatore ha voluto spiegare una volta per tutte perché ha scelto proprio queste cinque donne, così diverse tra loro ma tutte con una grande personalità.

“Sono partito dall’idea di rendere omaggio al mondo del cinema, delle fiction, del teatro, che avevano sofferto per la pandemia. E, nella scelta dei volti, mi sono affidato alle mie sensazioni: molte di queste attrici non le avevo mai incontrate prima. Per la prima sera, martedì, sono partito da un nome iconico, quello di Ornella Muti. Il secondo giorno, mercoledì, ci sarà una ragazza emergente, Lorena Cesarini, che avevo scoperto vedendo la serie Suburra e mi aveva colpito perché ha una faccia forte, espressiva. Mi piace individuare nomi nuovi, come l’anno scorso Matilda De Angelis, che hanno un grande potenziale: perché Sanremo non deve andare in una direzione scontata, deve investire su qualcosa che parta anche dall’Ariston. Lorena ha una grande solarità, ed è come la immaginavo. Quando ho una sensazione, di solito, mi viene confermata dalla realtà. La terza sera ci sarà Drusilla Foer, che ho conosciuto meglio leggendo il suo libro, Tu non conosci la vergogna. Ho voluto rendere omaggio alla sua intelligenza, al suo coraggio, al fascino del teatro, che Drusilla rappresenta con tanta grazia e sentimento. Non ho pensato a polemiche inutili – quelle mi scivolano addosso – l’ho scelta perché era perfetta per il mio racconto. Venerdì ci sarà Maria Chiara Giannetta, che ho avuto ospite ai Soliti ignoti per promuovere la serie Blanca: un’attrice spontanea, naturale, la ragazza della porta accanto. E, infine, Sabrina Ferilli. Ci avevo già pensato in passato perché è una donna di grande ironia e intelligenza, bella e trasversale e che, grazie anche a Tú sí que vales, è amata molto sia dai grandi, sia dai bambini”, ha dichiarato Amadeus.

