Sanremo 2022, Amadeus: "Il cast è fra i più belli di sempre"

Gossip TV

La rivelazione di Amadeus sul cast della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Cresce l'attesa per la 72esima edizione del Festival di Sanremo, che sarà condotto anche quest'anno da Amadeus. Intervistato dal settimanale Chi, il conduttore e direttore artistico della karmesse canora ha parlato dei Big in gara e replicato alle critiche per la partecipazione di Ana Mena.

Amadeus: il cast di Sanremo 2022 e la partecipazione di Ana Mena

Manca davvero poco al Festival di Sanremo, che andrà in scena dall'1 al 5 febbraio 2022. A rivelare qualche anticipazione della nuova edizione ci ha pensato proprio Amadeus che, al settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha dichiarato: "Il cast, forse, è fra i più belli di sempre: ci sono tanti nomi che, messi insieme, hanno vinto un sacco di Festival e venduto milioni di dischi [...] Quando entri all’Ariston e vedi un’intera orchestra che ti accompagna, l’autotune lo abbassi al minimo, solo per dare un’impronta, un effetto. Per me è uno strumento della voce, ma nessuno ne ha abusato".

A proposito delle critiche arrivate per la partecipazione di Ana Mena a Sanremo 2022, Amadeus ha spiegato: "Si dimenticano, tanto per fare un nome, un certo Luis Miguel, messicano, che arrivò secondo nel 1985 con Noi ragazzi di oggi. È il Festival dalla canzone italiana nel mondo, è giusto che ci siano artisti stranieri in gara che cantano in italiano. Le critiche hanno da sempre accompagnato il Festival di Sanremo, ma forse anche queste hanno contribuito a renderlo ancora alla sua 72esima edizione, l’evento che unisce tutti gli italiani".

Leggi anche Amadeus rompe il silenzio sulla scelta delle Prime Donne del Festival

Tra le novità della nuova edizione del Festival introdotte dal conduttore e direttore artistico c'è anche la co-conduzione con cinque donne dello spettacolo: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli: "Avere più donne sul palco mi permette di raccontare ogni sera una storia diversa".

Scopri le ultime news sul Festival di Sanremo.