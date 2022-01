Sanremo 2022, Aka7even positivo al tampone, a rischio la sua partecipazione al Festival?

Gossip TV

A pochi giorni dalla kermesse canora del Festival di Sanremo, arriva il primo cantante positivo al Covid: è l'ex big di Amici, Luca Marzano alias Aka7even.

Mancano appena due settimane alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo e arriva, come una tegola, l'annuncio di uno dei 25 artisti in gara risultato positivo al Covid-19. Si tratta dell'ex big di Amici, Luca Marzano alias Aka7even.

"Ciao a tutti, volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia, Vi abbraccio forte! A presto", ha scritto Aka7even sui social.

Il cantante, come da prassi, dovrà rimanere in isolamento fino ad un nuovo tampone molecolare negativo.

Da regolamento, nel caso di caso di positività di un cantante (come per Irama l'anno scorso), non ci sarà alcuna eliminazione. All'artista sarà permesso di esibirsi con la registrazione delle prove dall’Ariston, iniziate proprio nella giornata odierna. Il primo appuntamento con la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo è previsto per martedì 1 febbraio prossimo. Super ospiti della prima serata, i Måneskin, annunciati ieri in diretta dall'Ariston dal conduttore e direttore artistico Amedeus.