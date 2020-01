Sanremo 2020, Amadeus annuncia le vallette ufficiali della 70esima edizione

Gossip TV

La conferenza stampa per la presentazione del Festival di Sanremo 2020 ha svelato i nomi delle undici donne che co-condurranno la settantesima edizione.

Finalmente, sono stati annunciati gli undici nomi delle vallette ufficiali della settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020. Oggi, 14 gennaio 2020, è stata indetta la conferenza stampa per la presentazione della nuova edizione dello show. Amadeus, il presentatore, insieme ai vertici Rai organizzatori del Festival, ha svelato i primi dettagli dello spettacolo che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2020. Inoltre, il conduttore ha rivelato i nomi delle donne che lo affiancheranno nella conduzione delle cinque serate ed i motivi per i quali lo hanno spinto a scegliere proprio loro.

Le parole di Amadeus sulla scelta delle undici donne per Sanremo 2020

Dopo le tante indiscrezioni di stampa, ruotate intorno ai fantomatici nomi che avrebbero potuto accompagnare Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo, finalmente il verdetto: le co-presentatrici saranno Antonella Clerici, Monica Bellucci, Sabrina Salerno, Mara Venier, Diletta Leotta; le giornaliste del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti; la modella e compagna di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello; la fidanzata di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez; la giornalista internazionale Rula Jebreal e la presentatrice albanese Alketa Vejsiu.

Durante la conferenza stampa, Amadeus ha dichiarato: “Perché solo due donne? Siamo al 70esimo e ci possono essere tante donne che possono raccontare tante storie diverse, per età, ruolo, esperienze…“. Il conduttore ha deciso di raccontare il motivo della vasta scelta che ha coinvolto le undici donne, iniziando da Francesca Sofia Novello: “È​ una scommessa personale, è stata scelta perché vedevo la sua bellezza, la sua capacità di stare accanto ad un grande uomo ma stando un passo indietro, è simpaticissima”. Poi, il presentatore ha citato Laura Chimenti: “È una grandissima amica, è un onore averla in una delle serate, il fatto che abbia accettato subito mi fa piacere, perché sa che potremo inventarci qualsiasi cosa sul palco”. “Antonella Clerici? L’ho scelta perché è una delle conduttrici più amate e conosciute della tv italiana, in più conosce bene Sanremo” ha invece puntualizzato a proposito della collega. Su Diletta Leotta, invece: “una bellissima ragazza, giornalista sportiva, pensavo fosse perfetto averla a questo Festival in modo che potesse dimostrare che non si occupa solo di sport”. Amadeus ha aggiunto all’elenco Rula Jebreal: “Volevo una donna che parlasse delle donne, io non mi occupo di politica. Cercavo una persona dallo spessore internazionale” e a proposito di Sabrina Salerno: “La conosco da tanti anni, è stata un’icona anni 80 e può dimostrare ancora tanto”. Il conduttore ha affermato che Diletta Leotta e Rula Jebreal saranno coloro che co-condurranno la serata d’esordio, martedì 4 febbraio 2020. Monica Bellucci, Sabrina Salerno e le giornaliste del Tg 1 prenderanno parte alla seconda serata del mercoledì. Giovedì sera, vedremo sul palco Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez. Il 7 gennaio 2020 saranno Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello ad accompagnare Amadeus sullo stage dell’Ariston. Per la finale, sono confermate le presenze di Mara Venier, Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello.

La conferenza stampa ha aperto ufficialmente il periodo pre Festival di Sanremo 2020, ora ci resta solo che aspettare le serate più attese dell’anno per i tanti appassionati della canzone italiana.