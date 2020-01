Sanremo 2020: Amadeus accusato di sessismo, esplode sui social dopo le polemiche

Gossip TV

Il conduttore al centro delle critiche per le espressioni usate nei confronti di Francesca Sofia Novello.

È stata una conferenza stampa molto discussa quella sostenuta da Amadeus per la presentazione del Festival di Sanremo 2020. Il motivo? Il conduttore ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'attuale compagna di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, che hanno fatto storcere il naso sia al pubblico da casa che al popolo del web.

Amadeus nella bufera per le dichiarazioni sessiste

Durante la conferenza stampa della nuova edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda a partire dal prossimo 4 febbraio 2020, Amadeus ha annunciato i nomi delle varie donne che saranno ospiti allo spettacolo della canzone italiana. Il conduttore ci ha poi tenuto a spiegare i motivi che lo hanno portato a scegliere Francesca, la compagna del campione di Moto Gp: "Ovviamente sono tutte molto belle...Francesca è una... come dire... una sorta di scommessa personale perché a volte non per forza devi conoscere, ero curioso. Questa ragazza molto bella, ovviamente sapevamo essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi, è stata scelta da me perché vedevo intanto la bellezza, ma la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro malgrado la sua giovane età". Affermazioni che hanno alzato un vero e proprio polverone mediatico, con il moltiplicarsi di accuse di superficialità e sessismo.

Amadeus, all'ANSA, ha subito cercato di spegnere il fuoco che si era acceso sulle sue parole alla presentazione del Festival di Sanremo: "Mi dispiace che sia stata interpretata malevolmente la mia frase, sono stato frainteso. Quel 'passo indietro' si riferiva alla scelta di Francesca di stare fuori da riflettori che inevitabilmente sono puntati su un campione come Valentino. [...] Questa polemica mi offende. Io ho enorme rispetto per le donne. L'appellativo di sessista non lo accetto. Come non accetto che mi si dica che sono maleducato, chi mi conosce sa come mi rapporto alle donne, a quelle della mia famiglia come alle colleghe. È un'accusa senza senso. Poi ho capito che a Sanremo succede pure questo: tutto viene valutato con pesi e misure particolari, frullato e messo sui social. Però davvero non capisco come si sia pensato che io volessi sminuire Francesca Sofia. Lei mi ha ringraziato. Perché era lei ad avermi raccontato la sua storia e il suo modo di essere così. Io l'ho voluta a Sanremo dove avrà modo di farsi conoscere non come 'fidanzata di' ma come modella dalla carriera autonoma. E questo diventa una colpa? [...] Di presenze femminili al Festival ce ne saranno di diversissime, alcune porteranno delle storie di forte impatto sociale, altre semplicemente allegria. Ma perché non posso dire che sono tutte le belle le donne che avrò al mio fianco sul palco? Fino a prova contraria è un complimento e non si riferisce necessariamente solo alla bellezza fisica. Allora forse potevo esprimermi meglio e forse sono stato frainteso. Ma il concetto era un complimento che rifarei: di Francesca Sofia Novello ho apprezzato da subito che, pur essendo all'inizio di una promettente carriera da modella, non avesse mai approfittato della 'illuminazione' del suo fidanzato, dei riflettori puntati su di lui. Tutto qui. L'ho detto male? Forse dovevo dire 'un passo di lato' invece di 'un passo indietro'? Ok. Ma da qui all'insulto sessista ce ne passa".

Nelle ultime ore, sul profilo ufficiale Instagram del volto della Rai, è apparso un post che sembrerebbe essere una risposta agli attacchi ricevuti:"Io sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisci".