Sandokan, Ed Westwick festeggia il compleanno con il cast: Can Yaman assente, Alessandro Preziosi in prima fila!

Ed Westwick, l'attore britannico che presta il volto a Lord Brooke in Sandokan, festeggia il compleanno con il cast ma manca Can Yaman nel video del taglio della torta.

Sul set di Sandokan ci si prende una pausa dopo le riprese per festeggiare il compleanno di Ed Westwick, l’attore britannico che presta il volto a Lord Brooke. Presente in prima fila Alessandro Preziosi mentre, nel video pubblicato su Instagram dal Chuck Bass di Gossip Girl manca Can Yaman. Cosa succede?

Sandokan, Ed Westwick festeggia il suo compleanno

Le riprese di Sandokan stanno continuando in Calabria nel set allestito per ricreare il villaggio di Labuan più fedelmente possibile a come lo immaginò lo scritto Emilio Salgari. Tra un ciak e l’altro, tuttavia, c’è spazio anche per il divertimento e i festeggiamenti come quelli per il compleanno di Ed Westwick. L’attore britannico, noto al pubblico in particolare per il ruolo di Chuck Bass nella serie tv Gossip Girl, ha compiuto gli anni e il cast al completo si è preso un momento dopo la lunga giornata lavorativa per festeggiarlo. Un gesto che ha scaldato il cuore di Westwick molto emozionato per l’amore e l’affetto ricevuto dai suoi colleghi, che ha pubblicato un breve video della torta nelle sue Ig Stories. Il video, tuttavia, mostra chiaramente che manca all’appello Can Yaman, che continua il suo silenzio social, con il quale si vocifera ci sia già maretta. Ecco cosa è successo.

Can Yaman non festeggia il collega Ed Westwick

Sin dai primissimi giorni di riprese di Sandokan è apparso molto strano il fatto che Can Yaman avesse deciso di non seguire sui social il collega britannico Ed Westwick, che nella serie tv targata Lux Vide presta il volto all’antagonista Lord Brooke. L’attore turco, infatti, ha iniziato a seguire un po’ tutti compresa Alanah Bloor ovvero la nuova Lady Marianna, si è mostrato poi felice al fianco di Alessandro Preziosi che sarà il suo Yanez, ma di Westwick neppure l’ombra, tanto che tutti hanno pensato che tra i due non scorra esattamente buon sangue. In occasione del compleanno dell’attore britannico tutto il cast si è riunito per festeggiarlo davanti ad una torta con candeline ma, nel video che Ed ha pubblicato nelle Ig Stories, non c’è Yaman. Mentre Preziosi è in prima fila sorridente e allegro, l’attore turco è totalmente sparito dai radar. Can, che ha ricevuto la benedizione di Kabir Bedi, ha volutamente saltato il compleanno del collega? È possibile che l’attore abbia voluto evitare di apparire sui social, avendo scelto di chiudere Instagram, ma il mistero rimane.