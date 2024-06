Can Yaman rimane sulla sua posizione, Instagram addio: le fan in protesta!

Gossip TV

Can Yaman, impegnato sul set di Sandokan, non ha alcuna intenzione di riaprire la sua pagina Instagram e le fan sono in protesta. Ecco perché.

Can Yaman, impegnato in Calabria sul set di Sandokan, è sparito dai social ormai da diversi giorni scegliendo di chiudere il suo account Instagram. Le fan dell’attore turco sono scontente, abituate a ricevere da lui aggiornamenti sul suo lavoro ma anche sugli eventi che lo vedono protagonista, e l’assenza prolungata aumenta il malumore.

Can Yaman, Sandokan e la benedizione di Kabir Bedi

Le riprese di Sandokan si sono spostate in Calabria e Can Yaman si aggira per il set calato perfettamente nel ruolo della Tigre della Malesia. La preparazione ha richiesto molti sacrifici da parte dell’attore turco, partendo dall’incredibile trasformazione fisica che lo ha portato a perdere dieci chili in un mese, passando poi per le lezioni di dizioni, danza ed equitazione. Con gli abiti di scena, i capelli tirati indietro e lunghissimi e il trucco che lo rende ancora più sensuale, Yaman incarna alla perfezione il corsaro immaginato da Emilio Salgari nel suo ciclo narrativo, tanto da ricevere anche il commento positivo di Kabir Bedi.

Fu proprio l’attore indiano a portare alla gloria televisiva Sandokan negli anni Settanta, con una delle serie tv più viste di sempre, ancora perfettamente nitida nell’immaginario collettivo. Can ha il compito di non far rimpiangere Bedi nella versione più moderna della Tigre della Malesia, e sembra che sia sulla buona strada. Ad agitare le fan dell’attore turco, tuttavia, è la sua assenza prolungata sui social.

Can Yaman, l’account Instagram rimane chiuso!

Su Instagram Can Yaman gode del seguito di 10,8 milioni di fan in tutto il mondo, che seguono le sue avventure professionali e non, dando sempre il massimo supporto. Per questo quando Yaman ha deciso di chiudere il suo profilo social tutte le sue fan ci sono rimaste molto male, non potendo ricevere aggiornamenti e non potendo dimostrargli quanto sono felici per i suoi successi. Il rapporto tra Yaman e il suo fandom è a dir poco viscerale, tanto che le sue sostenitrici lo vogliono a tutti i costi in una lista che sta girando sul web negli ultimi giorni, e lo votano giorno e notte affinché vi sia inserito a pieno titolo.

Yaman, tuttavia, non sente ragioni e rimane ancorato alla sua idea di allontanarsi dal mondo dei social per qualche tempo, non avendo tuttavia mai indicato le sue reali intenzioni e spingendo le fan a domandarsi se avverrà mai un suo ritorno su Instagram. Nel frattempo, loro si sfogano su X ricordando i maggiori successi dell’attore turco, ma anche continuando ad augurargli il meglio nella speranza che legga le loro parole.