Can Yaman, Kabir Bedi rompe il silenzio sul remake di Sandokan: ecco cosa ha scritto sui social

Can Yaman è il nuovo Sandokan ma come ha reagito Kabir Bedi alla notizia? L'attore indiano scrive sui social cosa pensa del remake della serie tv che lo ha reso popolare in Italia.

Can Yaman è il nuovo Sandokan, la leggendaria Tigre della Malesia ovvero il corsaro affascinante e magnetico creato dalla penna geniale di Emilio Salgari e portato alla fama televisiva da Kabir Bedi. Proprio l’attore indiano, interrogato sul remake della serie tv che lo vide protagonista negli anni Settanta, ha voluto dire la sua tirando il ballo il giovane collega turco.

Can Yaman nei panni di Sandokan, c’è chi teme per lui

Il progetto del remake di Sandokan era stato annunciato ormai diversi anni fa, portando Can Yaman a trasferirsi in via definitiva in Italia, a Roma, per prendere parte alle riprese nel ruolo del protagonista. In realtà, le riprese della serie tv targata Lux Vide, che approderà prossimamente su Rai 1, sono iniziate solo poche settimane fa e ora il set è stato sposato in Calabria dove Yaman è apparso in una breve intervista per il Tg 1. L’attore turco si sta concentrando moltissimo per dare al pubblico la migliore versione possibile della leggendaria Tigre della Malesia, alternando lezioni di dizione, ballo e combattimento a dieta ferrea, privandosi anche temporaneamente del suo account Instagram per concentrarsi sul lavoro da svolgere.

Le fan di Can sono certe che l’attore ce la stia mettendo tutta e che sia anche perfetto per questo ruolo, dato il suo innato carisma ma c’è chi teme un confronto con Kabir Bedi. Fu proprio l’attore indiano, infatti, a portare alla fama televisiva il personaggio creato dallo scrittore Emilio Salgari, con la serie tv che negli anni Settanta stregò l’Italia e lo consacrò a sex symbol. Ma cosa pensa Bedi del nuovo Sandokan? Ecco cosa ha scritto poche ore fa su X.

Kabid Bedi commenta il Sandokan di Can Yaman

Sin da quando è stato annunciato il progetto del nuovo Sandokan, in tanti si sono chiesti cosa ne avrebbe pensato Kabir Bedi che fu il primo a portare alla gloria televisiva la Tigre della Malesia, con una serie tv tra le più amate in tutta Italia. L’attore indiano, che sta seguendo le ultime notizie sulla nuova produzione con Can Yaman, ha deciso di rompere il silenzio attraverso X, pubblicando un pensiero sul collega turco e la sua nuova avventura sul piccolo schermo.

“Una nuova incarnazione della mia serie tv italiana Sandokan sta venendo registrata con l’attore turco Can Yaman nel ruolo del protagonista. Auguro a loro tanto successo”.

Queste le parole di incoraggiamento di Kabir, un uomo umile come ha dimostrato anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip durante la sua permanenza a Cinecittà, pronto a dare spazio alle nuove leve, che crede che Yaman, che le fan vogliono in una particolare lista, sarà perfetto per questo ruolo. Cosa ne pensate delle sue parole?