Sandokan, Ed Westwick è Lord Brooke: ecco cosa scrive su Instagram!

Ed Westwick, attore britannico e star di Gossip Girl, è Lord Brooke nel remake di Sandokan al fianco di Can Yaman. Ecco cosa ha scritto su Instagram.

Le riprese di Sandokan, la nuova serie tv basata sul ciclo narrativo di Emilio Salgari, procedono a gonfie vele e l’attore britannico Ed Westwick si è calato perfettamente nei panni dell’antagonista Lord Brooke, al fianco di Can Yaman. L’attore è entusiasta della parte ed ecco cosa scrive su Instagram a proposito della sua permanenza in Italia.

Sandokan, le riprese continuano in Calabria

Il progetto Sandokan era stato annunciato diversi anni fa, prodotto da Lux Vide e basta sul celebre ciclo di romanzi nati dalla geniale penna di Emilio Salgari. Dopo tanta attesa, finalmente, il cast è stato scelto e le riprese sono iniziate, ora spostate ufficialmente in Calabria da dove giungono le prime immagini esclusive dal set. Can Yaman è la Tigre della Malesia nella serie tv, che andrà in onda su Rai 1 e sarà distribuita a livello internazionale, che racconta le origini del mito tra l’amore per Lady Marianna, l’amicizia con il fidato Yanez de Gomera e la rivalità con Lord Brooke, spietato sterminatore di pirati che vuole dividere Sandokan dalla donna amata, ristabilendo l’egemonia inglese a Labuan.

A prestare il volto all’antagonista è Ed Westwick, noto a livello internazionale per il ruolo di Chuck Bass nella serie tv Gossip Girl. Classe 1987, Ed è nato a Hammersmith a Londra e nel 2006 si è affacciato per la prima volta alla televisione con ruoli minori fino a quando, l’anno successivo, entra nel cast della serie tv in onda sul canale The CW che gli ha portato una fama internazionale. Westwick lavora sul set di Sandokan al fianco di Yaman, di Alessandro Preziosi che ha pubblicato un video inedito fiero del lavoro che stano svolgendo per i fan, e dell’esordiente Alanah Bloor. L’attore inglese è davvero entusiasta del progetto e lo fa sapere su Instagram.

Ed Westwick perfetto Lord Brooke: ecco le foto

L’attore britannico Ed Westwick è Lord Brooke nella serie tv Sandokan con Can Yaman nei panni della Tigre della Malesia. Sapevate che il personaggio dei romanzi di Salgari è realmente esistito? Sir James Brooke è stato rajah di Sarawak e Governatore di Labuan e del Borneo britannico dal 1842 al 1868, anno della sua morte. Nel romanzo di Salgari, l’avventuriero e abile politico è descritto come “sterminatore di pirati” proprio ad ispirazione della reale politica antipirateria che potrò avanti nelle sue colonie, ma anche per diventare il perfetto antagonista del corsaro più affascinante di sempre.

Westwick ha un ruolo importante da impersonare ed è davvero molto entusiasta come dimostra su Instagram con tanti video e foto dove, oltre a ringraziare per l’accoglienza ricevuta in Italia dalle fan che per lui attendono lunghissime ore fuori dal set, mostra il suo look storico. Nelle ultime ore, poi, l’attore britannico ha approfittato dell’occasione di lasciarsi vestire dal celebre stilista Brunello Cucinelli, maestro di moda maschile, riportando le fan ai gloriosi tempi di Chuck Bass.