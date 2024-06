Sandokan, Alessandro Preziosi pubblica video dal set della serie con Can Yaman: è un perfetto Yanez!

Gossip TV

Alessandro Preziosi è Yanez de Gomera nella nuova serie tv su Sandokan, prossimamente in onda su Rai 1. Ecco il video che ha condiviso l'attore e collega di Can Yaman.

Alessandro Preziosi è Yanez de Gomera nella nuova serie tv dedicata a Sandokan, con Can Yaman nei panni della leggendaria Tigre della Malesia. L’attore italiano si è calato nei panni del fedele amico del protagonista, corsaro leale e affascinante, e si mostra in un breve video sul set in Calabria, attirando l’attenzione della fan su Instagram.

Sandokan, Alessandro Preziosi al fianco di Can Yaman

Quando anni fa fu annunciato il progetto del remake di Sandokan, la serie televisiva ispirata al ciclo narrativo di Emilio Salgari, sembrava che Luca Argentero avesse accettato di impersonare Yanez de Gomera, corsaro affascinante e fedele amico della Tigre della Malesia. L’attore, tuttavia, ha cambiato i suoi piani e ora è Alessandro Preziosi ad interpretare il ruolo al fianco di Can Yaman, per la gioia dell’attore turco che ha mostrato di essere molto in sintonia con il collega sin dalla prima lettura del copione. Mentre Can chiude il suo profilo Instagram e scompare dai radar, allarmando le sua fan, Preziosi ha pubblicato un breve video dal set di Sandokan in Calabria, con gli abiti di scena e i baffi che si è lasciato crescere per diventare un perfetto Yanez.

Sui social piovono commenti positivi da parte di chi ha molta fiducia nelle doti di Preziosi davanti la telecamere ed è certo che darà un’ottima prova di recitazione anche in questo caso. Lui, nel frattempo, sembra davvero molto appagato per questo nuovo progetto targato Lux Vide e ammette di essere grato per l’opportunità, certamente felice di poter prestare il volto ad un personaggio così iconico come quello di Yanez. A tal proposito, scopriamo qualcosa in più sul fedele amico di Sandokan.

Alessandro Preziosi è Yanez de Gomera

Il personaggio di Yanez de Gomera è uno dei più amati di Sandokan, e nella nuova produzione Lux Vide che approderà presto su Rai 1, è impersonato dall’attore Alessandro Preziosi. Nel ciclo narrativo di Salgari, Yanez incontra casualmente la Tigre della Malesia quando si trova in viaggio in nave verso Labuan, attaccato proprio da Sandokan e i suoi compagni, che lo catturarono e lo condussero a Mompracem. Risparmiato dal corsaro, che non era solito uccidere i propri prigionieri, Yanez intreccia un forte legame d’amicizia con Sandokan, diventando per lui più di un fratello, nonché il suo fedele braccio destro.

Secondo i critici, il corsaro portoghese è stato ispirato a Salgari dalla figura di Paolo Solaroli di Briona, un avventuriero italiano che si ritrovò a servizio della vedova del re indiano di Sirdhanah per anni. Negli anni Settanta, nella serie tv di Sandokan con Kabir Bedi che stregò l’Italia, Yanez fu impersonato dall’attore francese Philippe Leroy e ora tocca invece a Preziosi, con la benedizione del pubblico che sembra apprezzare questa scelta.