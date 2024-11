Sandokan con Can Yaman, parla il regista: ecco perché hanno scelto l'attore turco come nuova Tigre della Malesia

Gossip TV

Dietro le quinta di Sandokan, la serie tv internazionale con Can Yaman nei panni della Tigre della Malesia, ecco cosa ha detto il regista Jan Maria Michelini sul divo turco.

Tanta attesa per Sandokan, la serie tv prodotta da Lux Vide e Rai Fiction per prime con Can Yaman nei panni della Tigre della Malesia. Il regista Jan Maria Michelini parla della produzione internazionale e del cast, spiegando perché Can Yaman è stato scelto per impersonare la leggendaria Tigre della Malesia.

Sandokan atteso su Rai 1 ma non parliamo di remake

Quando circa quattro anni fa è stato annunciato il progetto di Sandokan, tutti abbiamo pensato immediatamente a quello impersonato da Kabir Bedi negli anni Settanta. Ma questo non sarà un remake della fortunata serie tv con il sex symbol, bensì una visione nuova della Tigre della Malesia narrata nel fortunato ciclo narrativo di Emilio Salgari ed è il regista Jan Maria Michelini ad assicurarlo. Nel nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, c’è uno speciale dedicato proprio alla nuova produzione Lux Vide e Rai Fiction per prime le cui riprese sono ufficialmente terminate, anche se la serie tv non vedrà la luce sul piccolo schermo prima di un anno, quando approderà in prima visione su Rai 1.

“Ci sono stati tre anni di preparazione prima di girare […] Come fai a confrontare una cosa di tanti anni fa con una di oggi? Il nostro scopo è spiegare Sandokan ai giovani. O spezzare il cuore a qualche nostalgico”.

Questa la confessione che ha fatto il regista, ammettendo dunque di non aver mai pensato al suo Sandokan come ad un remake, tanto da pensare ai protagonisti della saga in modo differente come nel caso del personaggio di Lord Brooke, impersonato da Ed Westwood- che il cineasta assicura non conoscesse fino a che dopo il suo provino qualcuno gli ha detto che era proprio lui il Chuck Bass di Gossip Girl.

Sandokan, nessuno poteva farlo se non Yaman: ecco perché

Grande protagonista del nuovo Sandokan è Can Yaman, il divo turco che per calarsi nei panni della Tigre della Malesia si è sottoposto ad una dieta proibitiva, allenandosi duramente in palestra, tra lezioni di dizione di lingua inglese per interpretare al meglio il copione, poi equitazione e combattimento. Del resto le fan di Yaman sanno che proprio con la promessa di questo ruolo, il divo turco accettò di trasferirsi a Roma in modo definitivo e quindi che tiene particolarmente a questo progetto. Come detto in precedenza non sarà un Sandokan che strizza l’occhio a quello di Kabir Bedi, anche se per molti il paragone è inevitabile. Ma perché scegliere proprio Yaman per questo ruolo? A rispondere è il regista Jan Maria Michelini.

“Beh solo lui poteva fare Sandokan. Sarà sia un supereroe dotato di bellezza e forza fisica, sia un personaggio scanzonato con un lato sentimentale”.

Insomma, Yaman era l’unica scelta possibile per impersonare la leggendaria Tigre della Malesia, frutto della penna di Emilio Salgari, mentre per il resto del cast ci sono stati diversi provini. Il regista ha ammesso di aver ricevuto come unica condizione quella di scegliere un attore italiano e che la sua scelta è andata immediatamente su Alessandro Preziosi per impersonare Yanez de Gomera. E sembra che questa scelta sia stata azzeccata dato che tra Preziosi e Yaman, sul quale arriva l’ennesima fake news, hanno legato tantissimo e la chimica tra loro davanti alle telecamere sarà senza dubbio perfetta.