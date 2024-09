Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sono sposati: a officiare le nozze Alberto Matano!

Gossip TV

L'ex naufraga Roberta Morise e il compagno Enrico Bartolini sono convolati a nozze e a officiare la cerimonia c'era il conduttore di Rai1 Alberto Matano!

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono convolati a nozze sabato 31 agosto con una bellissima cerimonia officiata dal conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano.

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sposi: la cerimonia officiata da Alberto Matano

L'ex naufraga de L'Isola dei Famosi e lo chef si sono sposati sabato 31 agosto all'Andana, un resort di lusso in Maremma, alla presenza delle famiglie e degli amici più cari (150 invitati in tutto). Ad assisterli nel pronunciare il tanto atteso 'sì' c'era il conduttore Alberto Matano, visibilmente commosso per l'onore di officiare le nozze.

Grazie ai video condivisi su Instagram dagli invitati presenti al matrimonio, è stato possibile anche assistere al momento in cui Matano ha dichiarato - con voce tremante - Roberta Morise ed Enrico Bartolini marito e moglie:

"Con un filo di emozione dichiaro che il signor Bartolini Enrico e la signora Morise Roberta sono uniti in matrimonio. Adesso puoi baciare la sposa"

Le celebrazioni per il lieto evento sono durate tre giorni: si è svolta, infatti, una cena pre-nozze, che si è tenuta al resort L'Andana a Castiglione della Pescaia. Per le nozze Roberta Morise ha scelto un abito che le lasciava scoperte le spalle e con un lungo strascico, firmato Rebecca La Sposa, interamente composto di tulle e con maniche a palloncino. La sposa ha effettuato anche un cambio d'abito, con un modello più semplice e sbarazzino per la festa post-rito.

Roberta Morise ed Enrico Bartolini: le nozze dopo la nascita del primo figlio

La coppia è uscita allo scoperto nel 2023, dopo aver iniziato a frequentarsi a luglio dello stesso anno. A dicembre l'ex naufraga annunciò di essere in dolce attesa e nello studio de La volta buona Roberta Morise scoprì di aspettare dal compagno un maschietto e rivelò che si sarebbe chiamato Gianmaria. Su Enrico Bartolini ha raccontato che è l'uomo che ha sempre sognato:

"È bontà fatta persona, è l'uomo che ho sempre aspettato, giuro, non pensavo potesse esistere la perfezione. È accogliente, è dolce, è premuroso. Avevo smesso di crederci, definitivamente, sono stata tantissimi mesi lontana da qualsiasi forma di felicità, mi ero spenta"

Il 24 maggio 2024 nasce il piccolo Gianmaria, ma la coppia annuncia la nascita del piccolo solo dopo qualche giorno, a causa di complicazioni post-parto. Nel primo post pubblicato per festeggiare di essere diventati genitori, Morise e Bartolini scrivevano:

"Il 24 maggio è arrivato Gianmaria. I primi giorni sono stati tortuosi ma ora esplode dalla voglia di vivere. Lo portiamo a casa molto presto. Grazie ai medici per intuizione, talento e competenza"