Isola dei Famosi, bebè in arrivo per Roberta Morise: Il gossip confermato

Roberta Morise, conduttrice Rai ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi, è in dolce attesa con il compagno Enrico Bartolini.

Volto Rai ed ex storica di Carlo Conti, Roberta Morise è un volto molto amato dal pubblico, soprattutto dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi che l’ha fatta scoprire dal pubblico come donna forte intraprendente ma anche fragile. Sembra che ora Morise sia in dolce attesa, ecco chi è il padre.

Isola dei Famosi, Roberta Morise presto mamma

Amatissima dal pubblico Rai, dove sta andando in scena insieme al duo comico Ale e Franz, mostrandosi prontissima sul palco, nota per essere la storia ex di Carlo Conti, ma anche per la sua avventura a L’Isola dei Famosi dove ha dato filo da torcere agli altri naufraghi, facendosi apprezzare ancora di più dai telespettatori, Roberta Morise avrebbe una bellissima novità da svelare al più presto ai fan.

Secondo quando riportato da Dagopsia, Morise sarebbe in dolce attesa e avrebbe in programma di sposarsi entro il 2024 con il suo compagno. Ma chi è l’uomo che l’ha fatta innamorare? Roberta fa coppia fissa con Enrico Bartoli, chef stellato di fama internazionale e volto di Celebrity Chef, programma di Alessandro Borghese. Lo chef è divorziato e ha già tre figli dal precedente matrimonio.

Al Corriere della Sera, aveva rivelato proprio parlando di Roberta: “Ci siamo conosciuti tramite amici in comune e ha fatto tutto lei. Non sono abituato ad una personalità così e mi diverte da matti. Alimenta un coinvolgimento emotivo insolito, unico”. Aggiungendo poi di essere molto innamorato di Roberta e che grazie a lei è tornato a credere nell’amore. Insomma, la coppia è decisamente affiatata e ha deciso di dare ai loro fan un annuncio ufficiale confermando la gravidanza di Morise, prima forse di confermare anche le nozze.

