Riccardo Marcuzzo pizzicato con un’ex concorrente (fidanzata) de La Pupa e il Secchione

Nuovo amore per Riccardo Marcuzzo? Il cantante pizzicato in compagnia di un’ex concorrente de La Pupa e il Secchione, che fino a pochi giorni fa era fidanzata con un altro.

Riccardo Marcuzzo ha un nuovo amore? Il cantante di Amici è stato paparazzato in atteggiamenti intimi con Stephanie Bellarte, ex concorrente de La Pupa e il Secchione. Peccato che lei risultasse fidanzata con Alessio Giudi prima della diffusione dello scoop.

Riccardo Marcuzzo e Stephanie Bellarte fanno coppia fissa?

Dopo aver rilasciato il suo nuovo singolo “Ferrari White”, per la gioia delle fan che lo seguono assiduamente sin dal suo esordio nella scuola di Amici, il noto talent show di Maria De Filippi, Riccardo Marcuzzo - o più semplicemente Riki - è finito al centro dei pettegolezzi per la sua nuova presunta love story. Il cantante, infatti è stato pizzicato da Whoopsee in compagnia di Stephanie Bellarte, volto de La Pupa e il Secchione. Peccato che lei, fino a pochi giorni fa, postasse sui social foto e video insieme al fidanzato Alessandro Guidi, conosciuto nel programma di Italia 1 e sua dolce metà da diversi mesi.

“Conosciuto più semplicemente come Riki, dopo aver partecipato nel 2016 al talent show “Amici” di Maria De Filippi, Riccardo Marcuzzo ha recentemente lanciato un nuovo singolo intitolato “Ferrari White”, prodotto da Big Fish e creato per rappresentare una svolta netta nel suo percorso artistico. Oltre a questo importante cambiamento, però, il cantante sembrerebbe pronto a dedicarsi anche a una nuova frequentazione… Eccolo infatti in compagnia di una ragazza il cui nome risponderebbe a quello di Stephanie Bellarte. Lei è la “pupa” protagonista de “La pupa e il secchione” che, dopo la relazione con il “secchione” Alessio Guidi, potrebbe aver deciso di voltare pagina e di dedicarsi proprio alla musica”.

Lo scoop ha fatto il giro del web, soprattutto per il fatto che Stephanie e Alessio non hanno mai comunicato di essersi ufficialmente lasciati, e dunque c’è chi sostiene che l’ex pupa abbia peccato di infedeltà con Riccardo. Ma sarà veramente così? Non resta che attendere delucidazioni da parte della nuova coppia.