Can Yaman in trend su Twitter: c’entra la collega Ozge Gurel

L’anniversario di Bitter Sweet diventa un pretesto per le fan di Can Yaman per celebrare l’attore turco e l’amicizia con la collega Ozge Gurel.

Si festeggia oggi l’anniversario del debutto di Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, una delle soap più amate dai telespettatori di Canale 5, che sono rimasti affascinati dalla chimica tra Can Yaman e Ozge Gurel. I due, in ottimi rapporti anche lontano dal set, sono finiti in trend su Twitter proprio grazie a Dolunay (nome turco della soap) e a Mr Wrong, l’ultima serie tv che li ha visti lavorare fianco a fianco.

Can Yaman e Ozge Gurel volano su Twitter!

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento, senza dubbio l’attore turco che sta incassando più successo a livello internazionale, nonché uno dei sex symbol più celebrati da milioni e milioni di fan. L’account Instagram di Can segna la soglia dei 10 milioni di sostenitori, che osservano con piacere gli allenamenti di Yaman per Sandokan, la nuova fatica televisiva dell’attore, e attendono con impazienza la messa in onda di Viola come il Mare, in autunno su Canale 5.

Nelle ultime ore, Can è tornato in trend su Twitter grazie alla celebrazione di un anniversario importante, quello della messa in onda di Dolunay, ovvero Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, nonché la soap che ha lanciato Can in Italia, al fianco della talentosa e bellissima Ozge Gurel. I due attori hanno conservato un rapporto bellissimo, replicando la magia della loro chimica in Mr Wrong (traduzione di Bay Yanlis) pochi anni dopo, sebbene la soap non abbia avuto un fortissimo successo, chiudendo i battenti prima del previsto.

Testardi e orgogliosi come non mai..ma innamorati come pazzi dal primo istante..è stata dura, ma alla fine ne è valsa la pena..vi siete portati a casa quell amore per sempre#Dolunay #CanYaman #OzgeGürel #Happybirthdaydolonay

Per i fan di Can, tuttavia, oggi è un giorno da festeggiare grazie al ricordo della storia d’amore tra Ferit e Nazli, che fece appassionare un numero spropositato di spettatori. Così, il nome di Can e di Ozge è apparso in tantissimi post di apprezzamento su Twitter, che hanno ricordato la magia di Dolunay, augurandosi di poter rivedere presto insieme i due colleghi e amici. Nel frattempo, tra una sessione di palestra e l’altra, Yaman si gode la quiete della sua nuova abitazione a Roma, una villa lussuosa ma protetta da occhi indiscreti, la cui ubicazione rimane tutt’ora completamente segreta.