Ecco quanto torneranno in onda i programmi più amati di Canale 5.

Settembre è alle porte e Mediaset ha già snocciolato il palinsesto della prossima stagione televisiva durante la quale ritroveremo i programmi più amati di Canale 5.

Quando iniziano Uomini e Donne, Verissimo, Tu si que vales, Amici e Grande Fratello Vip

Tra questi, naturalmente, torneranno in onda alcuni che sono un un successo granitico per la rete ammiraglia di Cologno Monzese, da Uomini e Donne a Verissimo, passando per Tu si que vales e Grande Fratello Vip. Il portale di Tvblog ha annunciato le date di partenza di alcuni attesissimi programmi. Andiamo a scoprile nei dettagli.

Il talk show di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, riaprirà i battenti sabato 17 settembre e anche quest'anno ci aspetta il doppio appuntamento con la messa in onda della puntata di domenica. Il 18 settembre, tornerà Amici con la ventiduesima edizione. Anche il talent show di Maria De Filippi tornerà con l'appuntamento settimanale previsto per domenica.

Il dating show più famoso del piccolo schermo, Uomini e Donne, ritornerà invece a partire da lunedì 19 settembre e per la stessa data in prima serata, è previsto il debutto della settima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Tu si que vales riaprirà i battenti a partire da sabato 17 settembre. Confermati al timone dello show Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile.

I talk show quotidiani di Canale 5, Mattino 5 e Pomeriggio 5, saranno i primi a tornare, più agguerriti che mai con il primo appuntamento stagionale previsto per entrambi lunedì 5 settembre prossimo.

