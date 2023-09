Pomeriggio 5, Myrta Merlino a rischio? ''Non si potrà fare a meno di Barbara d’Urso''

Gossip TV

I fan di Barbara d’Urso non si arrendono e, mentre lei è a Londra per nuovi progetti di vita, ammettono di sentire la sua mancanza a Pomeriggio 5.

Sebbene sia indubbia la presenza carismatica e di tutto rispetto di Myrta Merlino nello studio di Pomeriggio 5, premiata anche con ascolti decisamente rilevanti proprio nel suo esordio come conduttrice Mediaset, il pubblico di Canale 5 sente la mancanza di Barbara d’Urso. Esiste ancora la possibilità di rivedere la partenopea sulla rete ammiraglia, magari con un nuovo format? Alessandro Cecchi Paone è convinto di sì.

Myrta Merlino destinata a lasciare Pomeriggio 5? La verità

Il cambio di conduzione di Pomeriggio 5 ha sconvolto tutti e, sebbene sia chiaro che Mediaset non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro, soprattutto dopo lo share clamoroso registrato da Myrta Merlino all’esordio della prima puntata, c’è ancora chi spera che Barbara d’Urso possa tornare come volto del talk show pomeridiano di Canale 5. Una grande fan della presentatrice partenopea, volata a Londra per inseguire un nuovo progetto top secret che sta tenendo tutti con il fiato sospeso, ha scritto al settimanale Nuovo, sfogandosi nella rubrica tenuta da Alessandro Cecchi Paone.

La lettrice del noto settimanale non si trova affatto d’accordo con il cambio di conduttrice e ha ammesso di non gradire più Pomeriggio 5 a causa della presenza di Myrta e dell’assenza di Barbarella. “Non ho nulla contro di lei, però io seguivo questo programma solo perché c’era la d’Urso…Confesso che la tentazione di cambiare canale è tanta”. Una confessione spiazzante, che sembra essere condivisa da tantissime persone che sui social hanno espresso il loro mal contento. Sappiamo, tuttavia, che spesso il pubblico del web non riflette la totalità del pubblico televisivo, dato che infatti i dati premiano Merlino che ha parlato a cuore aperto a Verissimo. La giornalista è una validissima conduttrice, bisogna semplicemente imparare a comprenderne lo stile e staccarsi da quello più frizzante della d’Urso, che per ben 15 anni ha permeato Pomeriggio 5.

Secondo Cecchi Paone, infatti, Merlino è perfetta come volto del nuovo cambio di direzione del Biscione, che ha voluto bandire il trash estremo in favore di informazione più limpida e immediata. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, tuttavia, è certo che Barbara d’Urso non abbia concluso la sua carriera televisiva, ammettendo che la mancanza della partenopea dal piccolo schermo si sente e come. “Quanto a Barbara, vedrà che di lei non si potrà fare a meno”, scrive Alessandro certo che Barbarella sarà presto assegnata ad un nuovo progetto, magari non importante come quelli che per anni ha curato, ma che saprà rendere di primo piano con la sua verve unica.