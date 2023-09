Pomeriggio 5, Karina Cascella commenta la nuova conduzione di Myrta Merlino: "Devo dire che..."

Gossip TV

Karina Cascella, ex volto di Uomini e Donne, ha commentato la nuova conduzione di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino: ecco cosa ha dichiarato!

A partire dal 4 settembre è tornato in onda Pomeriggio 5, il programma reso celebre da Barbara D'Urso e che, dopo 15 anni, per la prima volta sarà condotto da un altro volto, quello di Myrta Merlino. A commentare il cambio di rotta e la nuova conduzione della trasmissione è arrivata anche l'ex volto di Uomini e Donne, Karina Cascella.

Pomeriggio 5, Karina Cascella commenta la nuova conduzione di Myrta Merlino

La notizia che Mediaset aveva allontanato Barbara D'Urso, togliendole il timone del programma con cui ha accompagnato il pubblico di Canale5 per circa 15 anni, è arrivata un sabato di luglio come un fulmine a ciel sereno. Una decisione che si inserisce nel cambio di rotta che Pier Silvio Berlusconi ha dato all'azienda di famiglia e che vede le reti Mediaset rivoluzionarsi per adattarsi alla sensibilità del pubblico: perciò, via trash e conduttori oramai considerati sopra le righe, sostituiti da programmi e protagonisti freschi, di rinomata professionalità e in grado di trasportare l'azienda in una nuova era.

A farne le spese è stata Barbara D'Urso, tra le prime a essere eliminata dai palinsesti, e che si è vista affidare la conduzione del suo programma a Myrta Merlino. Quest'ultima è stata accolta con malcelata diffidenza e i primi spot che annunciavano il ritorno di Pomeriggio 5 sono stati duramente criticati: la prima puntata ha visto anche l'abbandono del regista, suo fedelissimo e, ora, a commentarne la conduzione è arrivata anche Karina Cascella, storico volto dei programmi Mediaset e amica della D'Urso. Ecco cosa ha dichiarato:

"Nulla da dire sulla professionalità della nuova conduttrice. Ma lasciatemi dire che non c'è alcuna differenza tra questo nuovo Pomeriggio 5 e i programmi di Rete4. Cronaca nera e politica. Le persone da casa avrebbero bisogno, dal mio punto di vista, anche di intrattenimento. E magari anche di qualche risata ogni tanto."

Le parole di Cascella sono state ampiamente crititcate, tanto da spingerla a reagire, pubblicando una replica a tutti coloro che hanno obiettato alle sue dichiarazioni:

"Scusate, devo puntualizzare due cosine: partendo dal presupposto che i miei commenti di ieri sul nuovo Pomeriggio 5, prescindevano da chi fosse ora la conduttrisce, nel senso che anche se fosse rimasta Barbara, il taglio della trasmissione, per me, era troppo impostato sulla cronaca. A quelli che mi scrivono dicendo 'Ah, ti rode il c*** che non puoi più andare'. Numero 1: negli ultimi 3 anni mi sono rifiutata di partecipare a programmi che mi invitavano, compreso Pomeriggio 5. Cosina numero 2: volessi farmi notare a tutti i costi, parteciperei a un reality."

Cascella ha poi concluso di essersi fatta da sola e di non aver mai dovuto inseguire a tutti i costi la popolarità, al contrario di molti altri.