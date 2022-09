Gossip TV

Ospite al Festival della Tv, Barbara D'Urso, per la prima volta, si toglie qualche sassolino dalle scarpe.

Barbara d’Urso oggi è stata ieri al Festival della Tv a Dogliani. Nel corso dell'evento, come riportato da Biccy, la conduttrice Mediaset è stata intervistata dal Andrea Malaguti del quotidiano nazionale La Stampa.

Barbara d’Urso contro chi diceva che Mediaset l’aveva cacciata: “Che vita di merd* fanno?”

La D'Urso, per la prima volta, ha replicato ai numerosi detrattori che nel corso degli ultimi mesi aveva annunciato che fosse stata licenziata dall'azienda di Cologno Monzese. a conduttrice si è scagliata contro tutti quei giornalisti che, in seguito al suo annuncio di un ritorno a teatro, avevano dato per scontato che tornata a recitare perché Mediaset non le aveva rinnovato il contratto:

“Quando si è vociferato sul fatto che io tornassi a teatro non è che uno dice ‘la d’Urso torna a teatro può piacere, non piacere, farà schifo, sarà brava.. Vedremo‘. No! Ecco che allora hanno scritto: ‘La d’Urso fa teatro, che vuol dire? Che Mediaset l’ha cacciata a calci in c**o!‘. E io leggo, questi fanno click e visualizzazioni”.

E ancora:

“Io leggo e rido. Io potrei tranquillamente fare un tweet ho un milione di persone. O una storia su Instagram, ho tre milioni, e dire ‘No guardate non è così’. Però io taccio, sorrido e dico ‘Mamma mia ma queste persone ossessionate da me che vita di mer*a fanno che sono ossessionati?‘. Quindi sì, faccio teatro e Mediaset non mi ha cacciato. Sono in esclusiva a Mediaset da 23 anni”.

Sempre nel corso dell'evento, Barbara D'Urso ha anunciato di essere stata chiamata come docente dalla IULM e dalla LUISS.