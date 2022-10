Pomeriggio 5, Barbara d’Urso zittisce Samantha De Grenet: c’entra Marco Bellavia

Gossip TV

Nello studio di Pomeriggio 5, parlando di Marco Bellavia e del Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet commette una gaffe e Barbara non perdona.

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 si è parlato di quanto accaduto al Grande Fratello Vip a Marco Bellavia. Non gradendo la riflessione di Samantha De Grenet sull’accaduto, Barbara d’Urso ha zittito l’ospite senza troppe cerimonie. Ecco cosa è successo e cosa ha detto l’ex gieffina per far infuriare la presentatrice partenopea.

Barbara d’Urso interviene sul caso Marco Bellavia

Nello studio di Pomeriggio 5 si parla di attualità problematiche sociali ma anche di gossip e dei programmi tv più amati, come il Grande Fratello Vip. Nel corso dell’ultima puntata dello show presentato da Barbara d’Urso si è parlato di Marco Bellavia e del messaggio social che ha voluto lanciare, dopo quanto accaduto nella casa di Cinecittà. Il caso Bellavia ha aperto una voragine nel cast, che ha finito con il risucchiare anche Sara Manfuso, la quale ha lasciato il Gf Vip lanciando accuse a Signorini e guadagnandosi l’uscita poco diplomatica dallo studio di Canale 5.

Barbarella, sempre attenta ai tempi più delicati e attuali, ha detto la sua sull’importanza di sensibilizzare verso malattie come la depressione, ammettendo di essere rimasta sbigottita per il comportamento che i concorrenti hanno avuto nei confronti di Marco. Presente in studio come opinionista, Samantha De Grenet si è lanciata in un’improbabile giustificazione, asserendo che il fatto che Marco abbia chiesto anche di stare da solo, abbia confuso i concorrenti del Gf sulle sue reali condizioni.

“Il mio plauso va a Signorini che non si è allontanato dalla colpa di tutti gli altri perché ci si è messo in prima persona, perché non sono stati attenti a capire che questa persona avesse dei problemi reali. D’altra parte i ragazzi non sapendo la realtà dei fatti, è anche normale in una discussione che uno risponda anche in maniera più antipatica e più aggressiva. Perché io ho anche a che fare con una persona come me”.

Le parole di Samantha hanno fatto trasfigurare il volto di Barbara, già pronta per un “salutame a’ soreta”, che ha sbottato, zittendo l’ospite e ribadendo che non è possibile, in alcun modo, giustificare il comportamento contro Marco. Non contenta, forse per dare un segno forte, la presentatrice ha lasciato che i presenti criticassero ferocemente Samantha che è stata attaccata un po’ da tutti i fianchi.

