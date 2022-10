Grande Fratello Vip: scontro di fuoco in diretta tra Sara Manfuso e Alfonso Signorini che la caccia dallo studio (VIDEO)

Gossip TV

Nel corso dell'ultima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip è scoppiata un'accesa lite in studio tra Alfonso Signorini e Sara Manfuso.

Scontro di fuoco in diretta al Grande Fratello Vip tra Sara Manfuso e Alfonso Signorini. Tutto è nato quando la donna ha rivelato i motivi del suo addio scagliandosi inaspettatamente contro il reality show di Canale 5 e il conduttore Alfonso Signorini, che furioso l'ha invitata ad abbandonare lo studio in diretta. Vediamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Grande Fratello Vip: lite in diretta tra Alfonso Signorini e Sara Manfuso, le accuse shock della donna

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha cercato di capire i motivi che hanno portato Sara Manfuso ad abbandonare il gioco. A grande sorpresa di tutti, l'ex concorrente ha raccontato di un brutto episodio successo nella Casa con Giovanni Ciacci e rivelato di non essersi sentita tutelata dal reality show:

Conosci la mia storia. Io sono stata vittima di violenza sessuale. Non volevo agevolazioni perché il mio passato è pesante. C'è stato un episodio importante. Ero in cucina con l'uomo che mi siede accanto, che mi ha toccato il cu**, mi ha detto "simuliamo una violenza sessuale". Io ho riso e ho riso perché ero in imbarazzo, provavo vergogna e non se n'è accorto nessuno. Nessuno mi ha chiamato in confessionale, nessuno ha capito che dietro quella risata c'era il dolore, la vergogna e l'umiliazione. Chiaro. Si vede solo quello che si vuol vedere. [...] Ho rivissuto la vergogna.

Da lì, la situazione è completamente precipitata con Ciacci che ha cercato in tutti i modi di difendersi dalle pesanti accuse mosse dalla Manfuso. L'ex gieffino, eliminato dal gioco dopo le gravi esternazioni rivolte a Marco Bellavia, è stato interpellato dal conduttore per spiegare come sarebbe andata realmente la cosa:

Io non ti ho toccato il culo. Non si può far passare questo passaggio. Un linciaggio si ma due no. Non ci sto proprio a passare da maniaco sessuale. [...] Per sbaglio passando ti ho toccato il sedere. Ti ho chiesto scusa e ho aggiunto: "Non vorrei che fosse frainteso come una violenza sessuale". E poi ho aggiunto: "Dovremo parlare proprio di questo". Questo me lo ricordo perfettamente...

Grande Fratello Vip, Signorini furioso contro Sara Manfuso: ecco il video

Le pesanti accuse mosse dalla Manfuso nei confronti sia di Ciacci che del Gf Vip non sono per niente andate giù a Signorini che, visibilmente infastidito e arrabbiato, ha sbottato in diretta e invitato l'ex gieffina a lasciare lo studio del reality show di Canale 5:

Io dico che se uno mi tocca il c*** e non mi va, non sorrido e gli tiro un ceffone. Se ti ha dato fastidio, potevi dargli un calcio nel sedere. Ma Sara, non fa onore alla tua storia. Ma perché ti sei messa a ridere? Questa è retorica e io non ci casco. [...] Avresti potuto trovare una ragione più plausibile per uscire dalla casa. Grazie di avermi preso per i fondelli ogni volta che ti dicevo resta e tu mi dicevi di sì. Adesso puoi accomodarti. Vai pure fuori dalla casa e fuori da questo studio. Sono ben contento che tu ci vada. Arrivederci.