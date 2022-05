Pomeriggio 5, Barbara d’Urso sotto shock per l’intervento dell’ospite: ''Sono morti''

Gossip TV

Floriana Secondi, ospite di Pomeriggio 5, fa una rivelazione shock a Barbara d’Urso.

Protagonista della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Floriana Secondi è spesso ospite del salotto di Pomeriggio 5, dove poche ore fa ha fatto una rivelazione sconcertante. Ecco cosa ha raccontato l’ex naufraga e la reazione di Barbara d’Urso.

Pomeriggio 5, Floriana Secondi rivela tutto a Barbara d’Urso

Approdata nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi dopo aver corteggiato per anni la produzione, Floriana Secondi ha vissuto un’esperienza breve ma intensa, segnata dal rapporto burrascoso con Antonio Zequila e con il gruppo di naufraghi, che non si sono piegati ai suoi modi spesso sopra le righe ma sempre sinceri. Dopo aver lasciato l’Honduras, mentre sulla Playa Carmen Di Pietro si mostra gelosa di Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi, Floriana è spesso ospite del salotto di Pomeriggio 5 dove commenta l’avventura degli ex colleghi.

Nell’ultima puntata dello show di Barbara d’Urso, Secondi ha raccontato della sua storia d’amore con il compagno Angelo, l’uomo che ha conquistato il suo cuore regalandole molta stabilità sentimentale, e del gesto bellissimo che ha fatto in occasione del suo compleanno. Floriana ha raccontato di aver perso i suoi tre gatti, venuti a mancare durante il suo soggiorno a L’Isola, e di aver ricevuto un cucciolo di cane per compensare la perdita e riversare il suo amore per gli animali.

“Ora mio figlio Domiziano avrà un fratello cagnolino. Il mio compagno mi conosce perfettamente e sa che lo desideravo. Ho perduto tre gatti quando ho fatto l’Isola, uno mi è morto in clinica, c‘è stata una strage […] Quando sei ragazzino, a 20 anni, stai sempre a smanacciare, a baciare anche davanti a tutti. A 45 anni io e lui 60 cerchiamo di essere un po’ più modesti, nel rispetto anche alle persone che ci sono in giro, c’abbiamo i nostri figli. Quando siamo da soli facciamo tutto quello che ci viene da fare, ecco! Siamo molto innamorati, non ci manca niente, altrimenti non stavamo insieme da 8 anni”.

Mentre Alessandra Mussolini rimprovera a Floriana di essere stata poco affettuosa con il compagno, Barbara d’Urso è rimasta colpita dalla perdita della naufraga e ha difeso la sua love story con Angelo.

