Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha ricevuto una denuncia: ''Non mi interessa, non mi spaventa niente''

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha rivelato in diretta tv di aver ricevuto una querela da parte di un noto attore che non avrebbe gradito l’attenzione riservata dalla partenopea nel suo format pomeridiano.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso si becca una denuncia!

Sebbene gli ascolti non stiano premiando la perseveranza di Barbara d’Urso e il suo impegno a rendere ogni puntata di Pomeriggio 5 un appuntamento imperdibile per i suoi spettatori, la presentatrice partenopea non si lascia demoralizzare e prosegue il suo lavoro al timone del format. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda su Canale 5, si è parlato del caso Lando Buzzanca e Barbara è stata costretta ad intervenire, fermando l’opinionista Enrica Bonaccorti prima che facesse il nome di una persona famosa coinvolta nella faccenda. D’Urso, infatti ha ricevuto una diffida e non l’ha presa molto bene, come riporta Biccy.

“Enrica tu sai bene da cosa è partito tutto questo. Lo sapete bene tutti qui ma vi prego di non parlare e vi spiego perché […] Questa persona invece di replicare e portare le proprie motivazioni e dire ‘non è vero smentisco le accuse che mi vengono mosse’, ha preferito un modo… Cioè ha fatto una sorta di diffida, querela, nemmeno lo so e non mi interessa comunque. Perché non mi spaventa nulla, punto. Quindi vi prego di non fare nomi e spiegare di cosa sto parlando. Denunciato, querelato, diffidato, in ogni caso non si parlerà più di questa persona perché non ci interessa. A noi interessa il vero amore che è quello dei figli. Le altre cose non si sanno”.

Barbarella si è mostrata decisamente furiosa per la denuncia ricevuta, ma non si è fatta intimidire rivelando di non aver certo paura di una misura legale.

