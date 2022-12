Grande Fratello Vip, Giaele De Donà smaschera Antonella Fiordelisi: "È una falsa, sparla dietro da sempre"

Gossip TV

Giaele De Donà sbotta furiosa dopo la diretta del Gf Vip e sbugiarda Antonella Fiordelisi.

È guerra tra Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà al Grande Fratello Vip. Dopo essersi duramente scontrate in diretta per colpa di una clip mandata in onda da Alfonso Signorini, la moglie di Bradford è letteralmente esplosa e dopo la puntata ha deciso di smascherare la fidanzata di Edoardo Donnamaria.

Giaele De Donà è un fiume in piena al Gf Vip

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata a dir poco scoppiettante. Alfonso Signorini ha deciso di mandare in onda un filmato in cui Micol Incorvaia sparlava di Antonella Fiordelisi davanti a Giaele De Donà scatenando il panico nella Casa di Cinecittà. Ma, se la sorella di Clizia ha chiesto scusa in diretta alla sportiva, la moglie di Bradford l'ha attaccata duramente davanti a tutti.

Ma non è finita qui. Come riporta Biccy, subito dopo la puntata del Gf Vip, Giaele è tornata all'attacco contro Antonella. Parlando con Attilio Romita e Oriana Marzoli, la gieffina non ha perso occasione di smascherare la fidanzata di Edoardo Donnamaria:

Tante cose non le volevo dire per non creare casino. Ma ormai non me ne frega più un ca**o. Io dopo questa taglio. Mi dà a me della falsa dopo che mi sparla dietro da sempre. Anche ieri l’ho sentita che sparlava di me. Ha proprio coraggio a dirmi che sono bugiarda. Non ci voglio chiarire, io taglio basta. Però mi incavolo se mi dice che mi devo comprare la borsetta. Continua a dire cattiverie e frecciatine su gioielli e vestiti e ha la faccia tosta di dire che è sincera. Più volte ho sentito sue cattiverie e ho finto di nulla. Darmi della falsa dopo che me ne ha dette di peste e corna da dietro: che sono senza cervello, che valgo solo per i diamanti ma di cosa stiamo parlando? Si facesse due domande, anche io non riuscivo ad avere rapporti con le donne e mi son fatta delle domande e ho capito che forse ero anche io il problema.

Leggi anche Lite furibonda nella notte tra Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro

Oriana guarda che Antonella non ha mai fatto bei commenti su di te - ha continuato Giaele mettendo in guardia Oriana - Un giorno Un giorno le ho dato il foglio, quello di Antonino dove c’erano scritte le varie cose, io gliel’ho dato da commentare no? Io ho letto la parte sensibilità, ok? Su di te? Antonino ti ha dato un voto basso no? E lei ha detto ridendo: "Eh, insensibile, non ci arriva, non ci arriva no?".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.