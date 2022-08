Pechino Express, spunta il gossip sulla nuova edizione: nessuno se lo aspettava!

Gossip TV

Arrivano nuove indiscrezioni su Pechino Express. Ecco una delle tappe e alcune novità pensate da Sky.

Pechino Express è sbarcato su Sky con un cast sorprendente che si è destreggiato nella rotta dei Sultani, osservato dal presentatore Costantino Della Gherardesca e dal co-presentatore Enzo Miccio. Quali saranno le tappe della nuova edizione e le nuove coppie? Ecco qualche sorprendente anticipazione.

Pechino Express torna in Laos? Il gossip

Dopo aver lasciato la Rai, Pechino Express è sbarcato su Sky con un’edizione decisamente scoppiettante, vinta da Vittoria Cabello e Paride Vitale dopo un cammino difficile e insidioso sulla Rotta dei Sultani. Il passaggio dalla televisione pubblica a quella a pagamento ha, come prevedibile, portato ad un netto calo di ascolti sebbene sia stata ricchissima invece la risposta degli spettatori sui social, in particolare Twitter. Per ovviare a questo problema, secondo le anticipazioni lanciate da TvBlog, Pechino Express potrebbe essere trasmesso direttamente in chiaro su Tv8 la prossima stagione.

Nel frattempo, una fan del programma che si trova in vacanza in Laos, ha trovato una bandiera rossa, tipica del programma per segnalare tappe o prove per i concorrenti, insinuando che la nuova edizione avrà come meta questo Paese. Del resto già nel 2013, nel corso della seconda stagione, Costantino aveva condotto le coppie anche nel Laos, nel percorso “Obiettivo Bangkok”, e dunque non si esclude un ritorno alle origini.

Ho trovato questo cartello quindi se qualcuno lo volesse sapere probabilmente il prossimo pechino express sarà in Laos pic.twitter.com/y7fsnkiKOH — Ali🍰🍸 (@Steroiaa) July 31, 2022

Per quanto riguarda invece le coppie, c’è ancora un grande mistero sul cast. Victoria Cabello non ha nascosto la sua volontà di tornare nel programma in qualche ruolo anche secondario, pur di rivivere l’esperienza del viaggio, mentre si vocifera che Alex Belli e Delia Duran potrebbero mettersi alla prova zaino in spalla. Belli ha annunciato recentemente di voler lasciare la tv, concedendosi un anno sabbatico dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, ma forse questo tipo di format potrebbe convincerlo a ripensarci.

