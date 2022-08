Grande Fratello Vip, Alex Belli via dalla Tv: l’annuncio spiazzante

Gossip TV

Alex Belli annuncia di volersi prendere un anno sabbatico dalla televisione dopo il Grande Fratello Vip.

Alex Belli via dalla televisione? Il protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha annunciato su Twitter la sua intenzione di concedersi un anno sabbatico per rigenerarsi dopo il caos nato dal triangolo con Soleil Sorge e Delia Duran, e la confessione di voler diventare al più presto padre. Ma sarà tutto vero?

Grande Fratello Vip, Alex Belli ha preso la sua decisione!

Alex Belli è stato il protagonista più discusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Entrato nella casa di Cinecittà sbandierando il suo amore per Delia Duran e la sua voglia di costruire con lei una famiglia, l’attore è rimasto folgorato da Soleil Sorge e la situazione si è complicata non poco, creando un triangolo che ha tenuto i fan del programma con il fiato sospeso. Tra chimica artistica e amore libero, Belli ha imposto la sua presenza sul piccolo schermo, seguito da tantissimi curiosi anche sui social dopo il suo abbandono al Gf Vip.

Lontanato dai riflettori, Alex è tornato alla sua passione per la fotografia, ha riconquistato Delia e da lei vorrebbe avere al più presto un bambino, essendo fortissimo il suo desiderio di paternità. Mentre Alfonso Signorini svela nuovi retroscena sul Gf Vip, è ormai assodato che Belli non sarà presente in studio con un qualche ruolo minore, come invece predetto a causa dell’enorme successo che, nel bene o nel male, l’attore ha raccolto.

Belli, inoltre, ha dichiarato su Twitter la sua intenzione di prendere un “anno sabbatico dalla tv generalista”. Un’affermazione che ha lasciato tutti senza parole, dato che Alex sembra essere piuttosto affezionato al piccolo schermo, ma forse necessaria dato che Signorini non ha dato alcun incarico all’ex gieffino, il quale non è rientrato neppure nel cast di Tale e Quale Show. Le intenzione di Alex saranno reali o lo ritroveremo presto in qualche programma tv?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.