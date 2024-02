Pechino Express, ecco la Data di debutto ufficiale della nuova Edizione!

Gossip TV

Quando inizia la nuova stagione di Pechino Express? Un promo svela la data di debutto del reality show su Sky.

È tutto pronto per il debutto ufficiale della nuova edizione di Pechino Express, il reality più avventuroso del piccolo schermo, in onda su Sky e condotto da Costantino Della Gherardesca e Fru come inviato speciale. Dopo aver svelato nel dettaglio il cast dell’undicesima edizione, ora un promo rivela la data di debutto ufficiale. Ecco tutti i dettagli.

Pechino Express, svelata la data di debutto

Tra i reality show più amati del piccolo schermo, Pechino Express ha un posto speciale nel cuore degli spettatori, grazie al suo format unico, che permette al pubblico di viaggiare e vivere una vera avventura al fianco dei suoi concorrenti. L’undicesima edizione del programma targato Sky si snoda tra Vietnam, Laos e Sri Lanka in quella che è chiamata La Rotta dei Dragoni, e sarà nuovamente condotta da Costantino Della Gherardesca, con Fru dei The Jackal come inviato speciale. Pochi mesi fa è stato svelato anche il cast dello show Sky Original, prodotto da Banijay Italia, ovvero un cast decisamente variopinto che ha entusiasmato non poco i fan, composto da:

Fabio ed Eleonora Caressa

Damiano e Massimiliano Carrara

Artem e Antonio Orefice

Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi

Nancy Brilli e Pierluigi Iorio

Kristian Ghedina e Francesca Piccinini

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

Insomma tra volti proveniente dalle serie tv come quelli dei due attori di Mare Fuori, o dai reality show come Estefania e Antonella, ma anche attrici amatissime da anni come Nancy Brilli, ce ne è per tutti i gusti. Ora, finalmente, arriva il promo ufficiale dell’undicesima edizione di Pechino Express, che svela la data di debutto ufficiale ovvero il prossimo 7 marzo. Insomma, manca veramente pochissimo alla messa in onda di Pechino e Costantino rassicura, il colpo di scena è dietro l’angolo. Voi lo seguirete?

