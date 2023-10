Pechino Express 11, ufficializzato il cast: tra le coppie un'ex amata vippona e due attori di Mare Fuori

Gossip TV

Sono state ufficialmente annunciate le otto coppie protagoniste dell'undicesima edizione di Pechino Express.

Sulle pagine social ufficiali del programma, sono state ufficialmente annunciate le otto coppie protagoniste dell'undicesima edizione di Pechino Express. A guidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno Costantino Della Gherardesca, che avrà al suo fianco un "inviato" speciale: Fru dei The Jackal.

Le coppie sulla "Rotta del Dragone", dal Vietnam del nord fino allo Sri Lanka. Tra il cast, tra gli altri, ci sarà un'ex concorrente del Grande Fratello 6 e due attori della serie Mare Fuori.

Fabio ed Eleonora Caressa

Damiano e Massimiliano Carrara

Artem e Antonio Orefice

Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi

Nancy Brilli e Pierluigi Iorio

Kristian Ghedina e Francesca Piccinini

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

Le riprese dello show Sky Original, prodotto da Banijay Italia, stanno per iniziare. La messa in onda è attesa su Sky e in streaming su NOW nel 2024.