Pechino Express, Antonella Fiordelisi svela: ''Esperienza forte, al Gf Vip avrei dovuto…''

Protagonista della nuova edizione di Pechino Express in coppia con Estefania Bernal, Antonella Fiordelisi svela qualcosa in più sullo show di Sky.

La nuova edizione di Pechino Express, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia condotto da Costantino Della Gherardesca con l’inviato speciale Fru dei The Jackal, sta per debuttare sul piccolo schermo e Antonella Fiordelisi ha raccontato la sua esperienza in veste di concorrente. Ecco come ha commentato l’ex protagonista del GF Vip.

Pechino Express, Antonella Fiordelisi si racconta

In coppia con Estefania Bernal, Antonella Fiordelisi ha affrontato l’avventura come concorrente di Pechino Express con tanto entusiasmo, felice di aver potuto partecipare ad un’esperienza unica. Lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia condotto da Costantino Della Gherardesca con l’inviato speciale Fru dei The Jackal si snoderà sulla “Rotta del Dragone”, tra Vietnam del nord, Laos e Sri Lanka e Antonella sarà una delle grandi protagoniste di questa stagione. Intervistata dal settimanale Chi, Fiordelisi ha svelato:

“A Pechino Express ho imparato molto. È un’esperienza forte, che mi ha lasciato il segno fin da subito. Mi ha fatto capire che l’essere umano, in generale, è incontentabile. Ho visto il mondo come funziona veramente e ho capito di aver vissuto sempre sotto una campana di vetro, anche grazie alla mia famiglia. Non avevo mai toccato con mano la povertà e non ero mai andata fuori dall’Europa. Ho iniziato ad apprezzare le piccole cose, prima mi arrabbiavo se mi si rompeva un’unghia, adesso capisco la fortuna che ho. Da quando sono tornata sono stata felice per qualunque cosa”.

Prima di approdare a Pechino Express, Antonella è stata protagonista del Grande Fratello Vip, dove si è fatta conoscere per il suo carattere forte e fumantino, e dove ha tenuto tutti i fan con il fiato sospeso per la relazione con Edoardo Donnamaria. Relazione che è naufragata dopo al fine del reality show di Canale 5 con grande dispiacere della schermitrice. Ma a Pechino rivedremo Fiordelisi sul piede di guerra?

“Si vedrà pochissimo la “vecchia” Antonella, ma non mi posso snaturare, posso soltanto migliorare. È un’esperienza che ti mette in tensione, facciamo prove difficili, corriamo, la sveglia è alle cinque del mattino. Ma è il viaggio più bello che abbia mai fatto. La parte più istruttiva è stata conoscere le persone che ci ospitavano: accoglienti, felici con poco, umane. Quando mi ha scritto Higuaín avevo 18 anni, metteva i like alle mie foto e mi contattò in privato chiedendomi altre foto. Rifiutai, non so quante lo avrebbero fatto, e lo feci sapere. Non lo rifarei: il mio nome finì su tutti i giornali del mondo per questo gossip. Anche al Gf Vip sono stata istintiva, e mi dispiace che quella edizione sia stata così controversa, penso che sia il conduttore sia l’azienda abbiano fatto bene a non tollerare più certi eccessi. Sono stata litigiosa, penso di non aver superato mai il limite, ma avrei dovuto tenere di più a bada il mio carattere”.

Infine, Antonella ha ammesso che il suo sogno è quello di poter tornare in televisione per condurre un programma tutto suo. Dopo Pechino Express, infatti, la schermitrice vorrebbe poter aiutare in modo concreto le donne italiane. “Da qui a cinque anni mi piacerebbe condurre una trasmissione dove aiuto le persone a essere se stesse senza aver paura di esprimere la propria opinione e di raccontarsi. In questo senso ho già un filo diretto con molte ragazze che mi confidano le proprie insicurezze”.

