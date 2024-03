Pechino Express, le Anticipazioni della Conferenza stampa: i protagonisti raccontano la ''Rotta del Dragone''

Gossip TV

Torna lo show più avventuroso della televisione italiana e a raccontarlo sono i protagonisti della nuova edizione. Ecco cosa hanno rivelato su Pechino Express le coppie e i presentatori.

Al via la nuova edizione di Pechino Express, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia condotto da Costantino Della Gherardesca con l’inviato speciale Fru dei The Jackal. Le 8 coppie in gara percorreranno la “Rotta del Dragone”, tra Vietnam del nord, Laos e Sri Lanka. Ecco cosa hanno raccontato i protagonisti di questa nuova, adrenalinica e imperdibile avventura, nella conferenza stampa a pochi giorni dal debutto dello show, dal 7 marzo tutti i giovedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand.

"Pechino Express mette davanti alla necessità di aprirsi", tutte le emozioni dei protagonisti

La nuova edizione di Pechino Express promette di regalare emozioni uniche agli spettatori. Lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia vedrà la conduzione dell’amatissimo Costantino Della Gherardesca, con un inviato speciale ovvero Fru dei The Jackal, e si snoderà attraverso la “Rotta del Dragone”, ovvero tra Vietnam del nord, Laos e Sri Lanka. Otto le coppie in gara, tutte agguerrite e pronte per questa esperienza decisamente fuori dal comune. Fabio ed Eleonora Caressa sono “I Caressa”; i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara sono la coppia de “I Pasticceri”; spazio poi a Artem e Antonio Orefice, star della serie tv Mare Fuori, che formano la coppia de “I Fratm”, mentre Paolo Cevoli e Elisabetta Garuffi sono “I Romagnoli”; il cast continua con Nancy Brilli e Pierluigi Iorio ovvero “I Brillanti”, poi Kristian Ghedina e Francesca Piccinini che sono la coppia de “I Giganti”; Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo sono “Le Amiche” e, infine, Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal sono “Italia - Argentina”.

A presentare la nuova edizione di Pechino Express nella conferenza stampa è Antonella D’Enrico la Executive Vice President Content di Sky Italia, che ha ammesso: “Nonostante sia l’undicesima edizione del format, sembra sempre nuovo. È un mix tra reality e una continua scoperta dei territori, quest’anno ancora di più sono state spese risorse e tempo per scoprire questi meravigliosi territori […] È una cifra unica quella di Pechino Express perché, oltre a mettere alla prova dal punto di vista fisico, mette anche le persone davanti alla necessità di aprirsi. La cosa molto bella è che non ha mai aspetti di litigate, pettegolezzo, ma un’assoluta attenzione del cambiamento delle persone davanti a tutte queste difficoltà che avvengono durante il viaggio e necessitano di un’apertura, e vediamo tutti i partecipanti arricchiti da questa esperienza”. Prende la parola Fabrizio Ievolella Ceo di Banijay Italia, “La prima novità è il percorso in particolare lo Sri Lanka che è un Paese mai toccato nelle precedenti edizioni. Un altro tema di novità è la coppia ovvero Costantino Della Gherardesca associato a Fru, uno sguardo nuovo”. La parola passa poi alle otto coppie, emozionate all'idea di rivedersi sul piccolo schermo.

Pechino Express Anticipazioni: cosa hanno rivelato le Coppie

Costantino Della Gherardesca pone l’attenzione sulla possibilità del viaggio, soprattutto in luoghi che prima si considerava impossibile raccontare, ma anche i miglioramenti tecnologici di Pechino Express che sono tutti al servizio dei telespettatori, mentre i concorrenti a suo dire hanno la fortuna di poter togliere la maschera. La parola passa a I Caressa, che hanno ironizzato sul rapporto padre e figlia, ammettendo di aver scoperto cose l’uno dell’altra. Damiano Carrara si presenta senza il fratello, tornato in America dove vive e dove hanno le loro famose pasticcerie, e ammette di aver rivissuto grazie a Pechino Express proprio la complicità del rapporto che ha sempre avuto con Massimiliano. Esperienza d’impatto anche per i protagonisti di Mare Fuori, Artem e Antonio Orefice, per il quale è stato anche il suo primo viaggio intercontinentale. L’attore ha ammesso di aver avuto paura inizialmente, ma di essersi lasciato convincere dal collega e amico e di aver ottenuto in cambio un’esperienza incredibile che cambia la prospettiva sul mondo. “Le missioni le ho odiate tutte dalla prima all’ultima, questo lo devo dire, ma viva Pechino Express perché veramente vale la pena”, ha concluso l’attore.

Parla invece di “turismo umano” Paolo Cevoli, che travolge con la sua allegria tutti i presenti, raccontando di aver vissuto un viaggio particolare non avendo nulla, dovendo contare su sconosciuti che si offrono senza nulla in cambio. “Pechino ti porta ad un punto di rottura, ad esempio togliendoti il telefono e costringendoti a guardare una mappa, o a tenerti compagnia cantando. E ti accorgi di avere delle skills che non sapevi di avere perché non ti serviva usarle”, ha commentato invece Maddalena Corvaglia. Grande esperienza umana, invece, per Italia - Brasile che hanno ammesso di aver ridimensionato alcuni tratti della loro vita dopo questo viaggio. Pechino Express ci aspetta dal 7 marzo tutti i giovedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand.

