Pechino Express, Anticipazioni terza Puntata in onda stasera su Sky Uno

Stasera, giovedì 21 marzo 2024, va in onda la terza puntata della nuova stagione di Pechino Express - La rotta del Dragone. Ecco le Anticipazioni sulle show targato Sky.

Nuova puntata, nuove entusiasmate tappa per le otto coppie ancora in gara a Pechino Express, con l’ingresso de Le Ballerine, che ha portato i concorrenti sulla “Rotta del Dragone”, partendo proprio dal Vietnam del nord. Questa volta ci sarà un’eliminazione? Chi si aggiudicherà la vittoria e la possibilità di eliminare gli avversari? Come se la caveranno le coppie ad affrontare le nuove insidie del percorso più adrenalinico della televisione italiana? Scopriamo insieme le Anticipazioni dettagliate della terza puntata di Pechino Express, in onda oggi giovedì 21 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Pechino Express, le Anticipazioni della terza puntata in onda stasera su Sky

Prosegue il viaggio delle otto coppie in gara nella nuova edizione di Pechino Express, e questa sera giovedì 21 marzo, andrà in onda la terza puntata in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Le due nuove viaggiatrici Megan Ria e Maddalena Svevi sono concorrenti ufficiali col nome “Le Ballerine” e non potranno che sconvolgere gli equilibri all’interno del gruppo.

l conduttore Costantino Della Gherardesca e l’inviato speciale Fru condurranno le coppie lungo un tragitto lungo ed estenuante, ben 526 chilometri da Cao Bang, nell’estremo nord del Paese, fino al traguardo di puntata Lao Cai, al confine con la Cina. A Cao Ky dove, avrà sede la prima prova immunità della stagione, le 4 coppie più veloci a firmare il libro rosso dopo il salto sul tappeto rosso a Lao Cai, si affronteranno in una sfida senza esclusione di colpi, l’amatissima lotta dei cuscini, che metterà in palio la possibilità di accedere direttamente alla tappa successiva.

Poi tutti gli occhi saranno sulla busta nera che, dopo la classifica definitiva, decreterà se la puntata è eliminatoria o meno, decidendo il destino di una delle coppie in gioco. Quale coppia dovrà lasciare Pechino Express? La busta nera grazierà gli ultimi in classifica?

