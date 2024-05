Pechino Express, Anticipazioni Semifinale in onda stasera su Sky Uno

Gossip TV

Stasera, giovedì 2 maggio 2024, va in onda la semifinale della nuova stagione di Pechino Express - La rotta del Dragone. Ecco le Anticipazioni sulle show targato Sky.

Nuova puntata, nuove entusiasmate tappa per le coppie ancora in gara a Pechino Express, la “Rotta del Dragone”. Questa volta ci sarà un’eliminazione? Chi si aggiudicherà la vittoria e la possibilità di eliminare gli avversari? Come se la caveranno le coppie ad affrontare le nuove insidie del percorso più adrenalinico della televisione italiana? Scopriamo insieme le Anticipazioni dettagliate dellasemifinale di Pechino Express, in onda oggi giovedì 2 maggio 2024, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Pechino Express, le Anticipazioni semifinale in onda stasera su Sky

Prosegue il viaggio delle coppie in gara nella nuova edizione di Pechino Express, e questa sera giovedì 2 maggio 2024, andrà in onda la semifinale in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Quattro coppie ancora in gara continueranno la loro faticosissima corsa lungo la Rotta del Dragone, guidati dal conduttore Costantino Della Gherardesca e dall’inviato speciale Fru, con un solo obiettivo, staccare il pass per l’agognata finale della prossima settimana.

A separare i viaggiatori dalla finale ci sono 233 chilometri, dalla città eterna di Kandy dalla culla del buddismo in Sri Lanka Mihintale, la rotta della nona tappa di questo viaggio indimenticabile. Le quattro coppie rimaste in gara sono Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”, Megan Ria e Maddalena Svevi “Le Ballerine”. Chilometro dopo chilometro i viaggiatori avranno modo di allenare la mente, di scoprire rimedi ayurvedici e di conoscere la lunga dinastia di sovrani all’Ancient City di Polonnaruwa, ex centro mercantile e religioso che oggi conserva i resti di antichi palazzi e templi, sito archeologico Patrimonio dell’Umanità.

Quindi le quattro coppie si addentreranno nel Parco Nazionale di Minneriya dove osserveranno decine di specie animali nel corso di un safari sensazionale che accenderà più di una contesa tra loro e che sarà uno snodo fondamentale della gara. Infine, di corsa tutti in direzione del tappeto rosso a Mihintale, dove Costantino e Fru annunceranno il verdetto più decisivo della stagione: quali coppie accederanno alla finale di Pechino Express?

Scopri le Anticipazioni sulla nuova stagione di Pechino Express.