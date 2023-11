Paolo Bonolis al timone del Festival di Sanremo? L’indiscrezione che non ti aspetti

Gossip TV

Chi sarà il sostituto di Paolo Bonolis come conduttore del festival di Sanremo? Per l'anno 2025 arriva Bonolis.

Il Festival di Sanremo è diventato uno degli eventi più attesi dell'anno anche le più giovani grazie alla conduzione fresca e alle novità introdotte da Amadeus. Ma chi raccoglierà il testimone del presentatore edizione 2025? Arrivano indiscrezione assurda che potrebbe svelare l'identità del nuovo conduttore.

Festival di Sanremo, Anticipazioni che condurrà al posto di Amadeus?

Amadeus è riuscito in un compito molto arduo svecchiare la kermesse musicale italiana più famosa ovvero il Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston, infatti, Amadeus ha portato cantanti giovani, ha permesso l'uso dell’auto-tune e premiato testi moderni accattivanti come quello dei Måneskin vincitori del Festival poi dell'Eurovision, e ad oggi una delle rock band più famose del mondo intero. Amadeus ha messo in chiaro che l'edizione 2024 sarà l'ultima che lo vedrà come conduttore e direttore artistico.dopo aver svelato di aver scelto Marco Mengoni come co-conduttore del festival, Amadeus ti ho detto pronto ad altre novità intanto continuano le selezioni per la sezione giovani del Sanremo gli elementi migliori accanto ai Big.

Nella seconda puntata di VivaRai2 il programma di Fiorello che a stretto contatto con Amadeus e si interessa alla Festival, il presentatore ha ammesso di essere a conoscenza del futuro della conduzione della kermesse musicale ovvero la scelta dirai di chiamare qualcuno che non è sotto contratto della rete nazionale. Ma di che si tratta? A svelare l'arcano ciò pensato Dagospia che ha fatto sapere che il candidato altri non è che Paolo Bonolis. “Di chi si tratta ve lo sveliamo noi: Paolo Bonolis, è stufo dei programmini trash del Biscione”, si legge sul portale.

Il nome di Bonolis fa molto piacere al pubblico che ha stima del conduttore e credo che sarebbe un degno erede di Amadeus, soprattutto perciò che concerne l'innovazione sul palco ma lui cosa ne pensa? Da parte di Bonolis ancora nessuna conferma ma anche Dagospia fa sapere che il futuro di Paolo sul palco dell'Ariston è incerto dal momento che manca ancora veramente troppo tempo all'edizione 2025.