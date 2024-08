Paola Perego parla del cancro maligno al rene: ''Ho deciso di raccontarlo perché...''

Gossip TV

Paola Perego, pronta con tanti nuovi progetti in tv sulla Rai, racconta la scoperta del cancro maligno al rene. Ecco cosa ha ammesso la conduttrice.

Paola Perego torna a parlare del male l’ha colpito l’ultimo anno. La presentatrice di Citofonare Rai2 ha scoperto di avere un cancro maligno al rene, e ha raccontato la necessità della prevenzione per evitare che sia troppo tardi, tornando poi a parlare dei suoi impegni televisivi.

Paola Perego racconta del cancro

Volto amatissimo dal pubblico della televisione italiana per i programmi che ha condotto con successo nel corso degli anni della sua lunga carriera di successo, Paola Perego ha affrontato un anno davvero carico di emozioni e preoccupazioni. Il programma che conduce con Simona Ventura, ovvero Citofonare Rai 2, è molto amato dal pubblico che si è affezionato al format e ci saranno tante novità nella prossima stagione, come ha raccontato Perego a Tv Sorrisi e Canzoni, prima di tornare sulla sua vita privata.

“Non è stato un anno semplice. Ho avuto un cancro maligno al rene, ne parlo senza problemi. È stato scoperto in tempo e ho deciso di raccontarlo: è importante ricordare di fare prevenzione, e garantirla gratuitamente a tutti. Mi sono ripresa, non ho dovuto fare terapie e sono sotto controllo”.

La presentatrice ha scoperto, fortunatamente in tempo, di avere un cancro maligno e ha potuto curarlo con successo ma la consapevolezza di poter morire da un momento all’altro le ha fatto apprezzare ancora di più tutto quello che la vita le ha dato, in particolare la sua famiglia e le nipotine che ha ammesso di viziare ad ogni occasione.

Paola Perego pronta per un reality show?

Mentre si gode le meritate ferie estive, Paola Perego ha parlato del suo nuovo programma su Rai 2, un programma che la riporterà in prima serata dopo diverso tempo. Perego non sarà la presentatrice de La Talpa come invece sperato da tanti telespettatori quando Mediaset ha annunciato il ritorno del reality show, e non è interessata neppure a nessun programma al momento.

“In questo momento no, non ci ho pensato, anche perché l’anno prossimo sono piena di impegni. Non ho mai amato la sovraesposizione, credo si sia notato in questi anni. La gente di stanca di vederti sempre in tv”.

Perego è felice di poter tornare in prima serata con un format che sta vagliando insieme ai suoi autori, così da dare al pubblico un programma originale e frizzante, ma al momento non ha intenzione di prendere parte a nessun reality show, felice dei progetti che ha già per l’anno nuovo.